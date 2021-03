Covid umbria, bollettino del 5 marzo: altri 295 positivi e sette morti. Ricoveri in calo

Ale. Ant. 05 marzo 2021 a

a

a

Sono 295 i nuovi positivi in Umbria nelle ultime 24 ore: è il dato fornito dal bollettino della Regione e della Protezione civile, aggiornato al 5 marzo: Sono sette i morti nello stesso lasso di tempo. La quota complessiva dei decessi arriva a 1.082. Nuovo balzo dei guariti: 422. La quota degli attualmente positivi scende ancora, di 134 unità. La quota si attesta a 7.603. Scendono di uno i ricoveri di positivi, siamo a 517. Le terapie intensive Covid salgono di quattro (86). In calo le persone in isolamento totale: -216. In tutto sono 9.746. I tamponi molecolari effettuati nell'ultimo giorno preso in esame sono 3.738. La percentuale di positivi sui molecolari è del 7,9. S si aggiungono anche i 2.763 antigenici rapidi .- che devono a loro volta essere validati dai molecolari - la percentuale scende al 4,5.

Dosi in ritardo, slitta la vaccinazione a domicilio per gli ultraottantenni in Umbria

Intanto la curva epidemica nell'ultima settimana monitorata è in lenta ma progressiva discesa. In sette giorni gli attualmente positivi sono calati di 612 unità. a fronte di 1443 nuovi casi e 2.010 guariti. I decessi sono stati 45, nella stessa settimana, 18 i nuovi ricoveri di cui otto in rianimazione. Gli isolamenti sono calati di 1.118 casi. Sono stati 18.423 i tamponi molecolari effettuati. L'indice di letalità è passato dal 2,33 al 2,36.

Il fisico Luca Gammaitoni: "Umbria prima regione a essere uscita dalla terza ondata"

In base alle stime del Nucleo epidemilologico la classe di età per cui si registra un incremento, tra i giovani, è quella ricompresa tra 0 e 2 anni. Il dato elaborato arriva fino al 28 febbraio e quindi non ha inciso la riapertura degli asili nido. Per tutte le altre fasce il contagio è in diminuzione. Ma vista la prevalenza della variante inglese sia su ceppo originario che sulla variante brasiliana, il Cts ha chiesto la proroga della chiusura delle scuole. L'inglese infatti si propaga con più velocità e soprattutto aggredisce i più giovani, anche in forma asintomatica.

La Regione Umbria annuncia piano per 140 mila vaccinazioni al mese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.