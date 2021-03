Terni, lavori sul ponte in via XX Settembre: effettuato il collaudo, riapertura la prossima settimana

Simona Maggi 05 marzo 2021 a

In dirittura d'arrivo i lavori sul fosso di Stroncone nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Magenta, a Terni. Gioved' 4 marzo 2021 è stato fatto il collaudo con quattro camion che ne hanno testato la resistenza, oggi verrà completata l’asfaltatura. Se i test saranno tutti positivi, come si presume, il Consorzio Tevere Nera comunicherà al Comune di Terni la fine dei lavori e il settore viabilità di Palazzo Spada, espletate le procedure burocratiche, procederà alla riapertura della strada che, per consentire i lavori, è stata tagliata in due per sette mesi, creando gravi disagi alla viabilità, alle attività commerciali e agli stessi residenti.

Quasi sicuramente, salvo imprevisti, la prossima settimana la viabilità tornerà, dopo mesi di lavori, alla normalità e quindi automobilisti e pedoni potranno percorrere via XX Settembre. Il ponte è stato demolito e rifatto completamente. Nello specifico sono state demolite le vecchie “spalle” del manufatto e relative fondazioni per realizzare una nuova struttura più grande della precedente. I lavori sono iniziati il 24 agosto 2020, dovevano essere ultimati a novembre 2020, ma il coinvolgimento di altri soggetti gestori dei servizi, quali acqua, luce, gas, telefono, hanno comportato lo slittamento dell'esecuzione in quanto si sono resi necessari degli interventi, per non interrompere l'erogazione dei servizi, che hanno ritardato la conclusione dell'opera.

A questo occorre aggiungere le cattive condizioni meteo dal mese di dicembre 2020 che, hanno rallentato ulteriormente i tempi previsti. Nei mesi precedenti non sono mancati malumori e proteste da parte di residenti, gestori di attività commerciali che hanno riscontrato un calo di lavoro pari al 30 per cento, automobilisti e i pedoni. Questi ultimi per poter raggiungere l'altra parte di via XX Settembre sono stati costretti, in questi mesi, a fare un lungo giro a piedi oppure hanno dovuto usufruire di un passaggio lungo il Nera, frequentato da persone poco raccomandabili. Ora basterà attendere solo pochi giorni per tornare alla normalità.

