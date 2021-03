Covid in Umbria: effetto lockdown sull'adozione dei cuccioli. A Perugia +40%

Alessandro Antonini 05 marzo 2021 a

Aumento di adozioni di animali domestici, per l’Enpa (Ente nazionale protezione animale) è l’effetto Covid. Nel canile di Perugia sono stati adottati nel 2020, 111 cani di questi ben 14 avevano più di 8 anni, 50 erano cuccioli, gli altri tra i 2 e gli 8 anni. L’Ente nazionale protezione animali ha trovato casa a 11.550 cani e 12.835 gatti, oltre il 15% in più rispetto al 2019 per un totale di 24.335 animali domestici. Un boom di adozioni che in alcune città sale fino al 20% o al 40%. Tra i rifugi con l’aumento maggiore ci sono quelli di Perugia. Un 40% appunto rispetto all'anno prima, sempre secondo i dati forniti Enpa.

Enpa ha registrato però anche un aumento delle cessioni di animali a causa della pandemia, di decessi e dei problemi economici. Un aumento che tra settembre e ottobre scorsi è stato del +20%. L’Ente Nazionale Protezione Animali ha ricevuto infatti tantissime richieste di aiuto. Solo attraverso il programma “Rete Solidale”, Enpa ha donato alle famiglie che si sono rivolte all’associazione oltre 200 mila euro di cibo, 100 mila euro per le spese veterinarie e 200 mila euro di medicinali. “L’andamento positivo per le adozioni continua anche in questi primi mesi del 2021 - afferma all’Adnkronos Giusy D’Angelo, esperta cinofila dell’Enpa - ma notiamo con piacere che c’è anche molta più consapevolezza rispetto alla scelta e all’inserimento in famiglia dell’animale. Il trend maggiore rimane sempre sulla scelta del cane di taglia piccola ma fortunatamente continuano a trovare casa cani e gatti di tutte le taglie, età e colori”.

Anche allevatori e addestratori riferiscono di un aumento importante di richieste di amici a quattro zampe. «Negli ultimi mesi, a partire da Natale, si è registrato un incremento notevole delle vendite di cuccioli, - ha Massimo Perla, responsabile nazionale Csen cinofilia.

