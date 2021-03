Covid in Umbria, la Regione annuncia piano per 140 mila vaccinazioni al mese

Alessandro Antonini 05 marzo 2021 a

Tra vaccini somministrati e programmati l’Umbria ha impegnato il 94,5% delle dosi ricevute. Su 101.770 consegnate ne sono state utilizzate 54.650, le prime dosi programmate al 6 marzo sono 19.509, le seconde dosi già fissate 22.020. Il saldo è di 5.591. Ossia il 5,5%.

Sono i dati illustrati in conferenza stampa dall’assessore regionale alla sanità Luca Coletto, dal direttore regionale Claudio Dario e dal commissario anti Covid Massimo D’Angelo. L’Umbria fino ad ora ha scontato le quote di riserva (50% e 70%) e le limitazioni sulle fasce di età di Astrazeneca.

Soprattutto soffre le poche dosi consegnate: terzultima in Italia rispetto alla popolazione, dice l’ultimo monitoraggio. Con il piano vaccinazioni a regime secondo la Regione “possono essere somministrate 37.500 dosi a settimana, oltre 140 mila al mese”.

La governatrice Donatella Tesei ha sollecitato con una lettera l’invio delle 50 mila in più (causa varianti) già accordata dal ministro Sanità, Roberto Speranza. Nel dettaglio sono 71.370 le dosi Pfizer arrivate in Umbria, 52.650 sono state utilizzate e 18.720 seconde dosi già programmate; le prossime consegne l’8, il 15 e 22 marzo con 11.700 dosi per ogni giorno di consegna, mentre il 29 marzo è previsto l’arrivo di 12.870 dosi. Del vaccino Moderna sono state consegnate 8600 dosi, utilizzate 2000, le prime dosi programmate sono 3.300, 3.300 le seconde. L’8 marzo è prevista la consegna di 5800 dosi, il 29 marzo di altre 8.700. Il 50% degli arrivi viene programmato dai medici di base per gli over 80 fragili (3.330 dosi già consegnate, 198 utilizzate), il restante 50% per la seconda dose. Di Astrazeneca sono state ricevute 21.800 dosi, in arrivo per il 10 di marzo altre 11.100 per un totale di 32.900. Dal 27 febbraio al 6 marzo sono in utilizzo 16.209 dosi, altre 16.000 sono programmate dall’8 al 13 di marzo. Le prossime consegne per questo vaccino sono fissate al 13 di marzo con 2.700 dosi, 20 marzo (9.100), 27 marzo (8.300), 3 aprile (12.900). I punti vaccinali sono 17 (incrementabili fino a 22) e impegnano 32 team vaccinali, 770 i medici di base coinvolti. Sono stati reclutati medici in pensione e altri ne arriveranno. I turni saranno estesi fino alle 19 dal lunedì al sabato e si vaccinerà di domenica fino alle 14.



