Assisi, rinviato anche quest'anno a causa del Covid il Calendimaggio

Dopo l’edizione del 2020, Assisi dice addio anche al Calendimaggio 2021. Cassata l’ipotesi di un’edizione a settembre che avrebbe compromesso due edizioni della Festa, si punterà di nuovo all’online e a qualche iniziativa in presenza durante l’estate, per poi ritrovarsi, si spera, nel 2022.

Rinviato anche il Calendimaggio ad Assisi dopo 66 edizioni di fila

L’ufficialità sulla cancellazione della più sentita Festa assisana arriva con una nota ufficiale: “Il consiglio direttivo dell’Ente – si legge – dopo avere preso in seria considerazione il perdurare della emergenza sanitaria legata al Covid e la particolare situazione dell’Umbria, ha deciso di annullare anche l’edizione 2021 del Calendimaggio. Il rispetto delle norme in vigore e la volontà di tutelare sia i partaioli sia l’intera città di Assisi costringe l’Ente Calendimaggio a rinunciare all’ edizione prevista per i giorni 5-8 maggio 2021”. Per l’Ente presieduto da Giorgio Bonamente, che ha preso la decisione di concerto con i priori delle due Parti, Simone Menichelli per la Magnifica Parte de Sotto e Alessandro Lampone per la Nobilissima Parte de Sopra, “La ragionevole previsione di dover rispettare regole severe di contenimento della pandemia per tutto l’anno 2021, induce altresì il consiglio direttivo a rinviare la Festa del Calendimaggio al mese di maggio 2022. Il direttivo dell’Ente, i Priori e i Gran Cancellari delle Parti – conclude la nota – assicurano i partaioli che promuoveranno nel frattempo tutte le iniziative compatibili con la situazione epidemica per mantenere vivi lo spirito di partecipazione e di competizione che anima la Festa”.

Ecco il 2022 rappresenterà anche per il Calendimaggio l'anno della ripartenza e della normalità. Del resto le condizioni attuali non permettono scelte diverse, anche organizzativamente parlando la situazione è molto critica. Certo resta l'amarezza in bocca per questo doppio stop, ma francamente era davvero difficile percorrere strade alternative. E per di più in tempi ragionevoli.

