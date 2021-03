Anna Tatangelo, sexy Sanremo in tv: ancora hot look che fa impazzire i follower

04 marzo 2021 a

Anna Tatangelo non si ferma e continua a lanciare sexy provocazioni dai suoi profili social. L'ultima arriva dall'ormai seguitissimo Instagram dove raccoglie la bellezza di 1.7 milioni di follower e dove ogni foto o video che pubblica raccoglie migliaia e migliaia di like e di commenti. Stavolta Anna Tatangelo si lancia nell'attività di cuoca e si scatena ai fornelli annunciando quella che è una ovvietà: "A tavola se magna".

Ma Anna non dimentica di far sapere a tutti che comunque la cena avverrà davanti alla televisione, ovviamente sintonizzata su Rai 1 per la serata del Festival di Sanremo condotta da Amadeus e Fiorello. Al post, infatti, aggiunge l'hasthag #guardandosanremo. Ma le foto nulla hanno a che vedere con Sanremo e poco anche con la cucina, nonostante la cantante e conduttrice sia davanti ai fornelli. Quello che gli scatti esaltano sono soprattutto le sue forme.

Tatangelo infatti indossa un top molto attillato che fatica a contenere il suo seno e pantaloni strettissimi. Tutto rigorosamente di color nero e fisico in netta evidenza. In poco più di 10 ore le fotografie raccolgono oltre 100 mila like e una lunga serie di commenti. Positivi, ad esempio, quelli sul suo nuovo colore di capelli che da biondi sono tornati scuri. 34 anni compiuti, ex compagna di Gigi D'Alessio, con cui ha avuto anche un figlio (Andrea, nato il 31 marzo 2010), Anna Tatangelo ha partecipato otto volte al Festival di Sanremo.

Nella categoria giovani ha vinto l'edizione 2002 con il brano Doppiamente fragili. Tra i big è arrivata seconda nel 2008 con la canzone Il mio amico, mentre nel 2006 è finita sul terzo gradino del podio presentando Essere una donna. L'ultima partecipazione al Festival risale al 2019, arrivò 22esima con Le nostre anime di notte.

