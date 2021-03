Terni, completati in ospedale i lavori nei reparti di Medicina Nucleare e Ortopedia

04 marzo 2021 a

La direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni comunica il completamento di due importanti lavori. Il primo è quello relativo allo smaltimento delle acque reflue radioattive di Medicina Nucleare. L’intervento è stato realizzato in prossimità della Pet-Tac con una struttura di cemento armato contenente tre vasche di raccolta e un sistema di rilevazione della radioattività residua, che consente di eliminare i liquidi in assenza di radioattività, in totale sicurezza ambientale. Il secondo intervento è quello al Day hospital ortopedico, situato al quarto piano: si tratta di lavori effettuati per installare il nuovo apparecchio telecomandato dedicato ai controlli ortopedici, al fine di abolire la mobilità dei pazienti tra il quarto e il secondo piano. “Gli interventi a Medicina Nucleare - spiega il dottor Fabio Loreti, direttore di Medicina Nucleare - rappresentano un’importante opera che si inserisce nel progetto di definitiva ristrutturazione della Medicina Nucleare.

La diagnostica biomolecolare permetterà sempre di più ai clinici oncologi di avere a disposizione diagnosi sempre più accurate e valutazioni estremamente precise riguardo alle terapie intraprese”. “I lavori nel reparto di Ortopedia - commenta il capo dipartimento e direttore del reparto, il dottor Giovanni Passalacqua - permetteranno una migliore organizzazione del lavoro nella sala radiologica: i pazienti infatti potranno effettuare visita e radiografia nella stessa sede, senza la necessità di recarsi in reparti diversi dell’ospedale. Questo garantisce anche un ulteriore passo in avanti nella direzione delle misure anti-contagio, vista la limitazione degli spostamenti all’interno del Santa Maria”.

Intanto ha preso servizio in ospedale la professoressa Maria Bruna Pasticci, nuova direttrice della Struttura complessa di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. La professoressa Pasticci è subentrata al dottor Michele Palumbo, a capo di Malattie Infettive come facente funzione da oltre un anno. Per l’occasione, la direzione del Santa Maria ha organizzato una breve cerimonia con il passaggio di consegne tra il dottor Palumbo e la professoressa Pasticci.

