Gubbio, assaltano bancomat con un carro attrezzi ma sono costretti a scappare

03 marzo 2021 a

a

a

Assaltano lo sportello bancomat della filiale di Branca di Ubi Banca con un carro attrezzo ma il pronto intervento dei carabinieri della compagnia di Gubbio, presenti in zona per una serie di servizi e allertati dall'allarme che è scattato subito, ha costretto i malviventi a una precipitosa fuga su una Alfa 159, ritrovata successivamente poco distante dal luogo dell'assalto.

Assaltano gioielleria con una ruspa, danni ingenti

I malviventi, almeno tre stando a una prima ricostruzione, hanno agito intorno alle 2.15 di mercoledì 3 marzo utilizzando un carro attrezzi, rubato in precedenza, come ariete. Ma, come detto, non sono riusciti a portare via nemmeno un euro. Alcuni residenti si sono svegliati a causa del forte boato e si sono affacciati alle finestre credendo che fosse successo un incidente.

Imprenditore in Ferrari rapinato sulla Orte-Terni

Uno dei testimoni oculari ha detto ai carabinieri, che stanno portando avanti le indagini, di aver visto tre uomini incappucciati scappare in direzione dell'auto. Non ha saputo dire se al volante ci fosse un quarto uomo.

Saranno le immagini delle telecamere presenti in zona a fornire ulteriori elementi utili alle indagini. La filiale di Ubi Banca si trova lungo la vecchia Pian d'Assino.

Danni ingenti naturalmente ma, come detto, i malviventi non sono riusciti a rubare nulla per il pronto intervento dei carabinieri della compagnia di Gubbio, al comando del capitano Del Sette.

Milano: facevano saltare in aria i Bancomat con esplosivo, 10 arresti



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.