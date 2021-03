Città di Castello, benedizioni fai da te e anti Covid per Pasqua. Cancian: "Preghiera del capo famiglia"

Paolo Puletti 03 marzo 2021 a

Per Pasqua benedizione fai da te nelle case grazie all’opuscolo distribuito dalla diocesi di Città di Castello. A causa della pandemia e delle restrizioni per contenere la diffusione del Covid non sarà possibile avere la visita domiciliare di parroci e diaconi per la tradizionale benedizione e allora sarà necessario provvedere da soli grazie alla guida realizzata dalla diocesi. E' stato realizzato un opuscolo che permetterà alla parola di Dio di entrare in tutte le case dei tifernati. Grazie al libretto, in ogni abitazione potrà essere il capo famiglia a impartire la benedizione ai propri cari nel giorno della celebrazione della resurrezione di Gesù Cristo.

Durante la Quaresima i fedeli potranno ritirare in tutte le parrocchie una copia della pubblicazione che accompagnerà la preghiera nei giorni più significativi del periodo. “Nel giorno di Pasqua al momento del pranzo il capo famiglia potrà recitare una preghiera con i propri cari e potrà benedire a nome della Chiesa la mensa e tutti i presenti con una espressione di fede che avrà lo stesso valore di quella del sacerdote”, spiega monsignor Domenico Cancian, che invita tutti i fedeli a prendere una copia del libretto e portarla nelle proprie abitazioni.

L’opuscolo che abbiamo realizzato, nel quale sono raccolte alcune preghiere che invito con tutto il cuore a fare a casa con la propria famiglia, soprattutto di venerdì e di domenica, ci permette di ovviare all’impossibilità, per il secondo anno consecutivo, di benedire le case e le famiglie portando però con grande piacere a tutti i fedeli la presenza della Chiesa”, sottolinea Cancian. “La sinergia con l’amministrazione per l’adozione di tutte le precauzioni necessarie a contenere l’espansione della pandemia ha prodotto una soluzione innovativa da parte della diocesi e di tutte le realtà parrocchiali del territorio, che accogliamo con un plauso sincero”, affermano il sindaco, Luciano Bacchetta e il vice, Luca Secondi.

