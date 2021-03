Vaccini, in Umbria si sono prenotati in 68 mila: 48 mila sono over 80

Francesca Marruco 03 marzo 2021 a

In Umbria si sono prenotate 68.161 persone per il vaccino. Di questi, 48.249 sono over 80, a cui quindi sono riservate le dosi Pfizer. Mentre sono 19.912 gli appartenenti a tutte le altre categorie che possono prenotarsi per l’AstraZeneca. Nello specifico si tratta di personale scolastico, compresi over 54, dirigenti scolastici e corpo docente e non docente dell’Università, personale non sanitario che lavora in ospedale come ditte di pulizia o manutenzione macchinari, forze dell’ordine e volontari. Di queste prenotazioni circa 50 mila verranno effettuate a marzo. Per Pfizer saranno circa la metà. Ciò è dovuto al fatto che per marzo ci sono in programma arrivi settimanali da 11.700 dosi, 49 mila dosi circa in totale.

Ma dato che la metà vanno trattenute via via per il richiamo, non possono essere immediatamente utilizzate tutte. A regime dovrebbe esserci una giacenza media di circa 12 mila dosi. Quanto alle Astrazeneca invece, posto che ci sono circa 21 mila dosi stoccate, è previsto l’arrivo - salvo imprevisti- di altre 25.500 circa. Al momento quelle già presenti in Umbria sono tutte già prenotate e in parte sono stata utilizzate. La vaccinazione con Astrazeneca è partita sabato 27 febbraio. Di certo, anche il non aver iniziato subito a somministrare questo vaccino ha pesato sul terz’ultimo posto in classifica nazionale che l’Umbria riveste per il rapporto tra dosi consegnate e somministrate: con 50.914 dosi somministrare sulle 87.035 consegnate il cuore verde non va oltre il 58,5%. Peggio fanno solo Calabria e Sardegna. Tra i già vaccinati troviamo 8.770 over 80 e 24.496 che fanno parte delle altre categorie.

Intanto ieri, come annunciato dal commissario Massimo D’Angelo, a Perugia il punto vaccinale di Ponte D’Oddi è rimasto aperto anche il pomeriggio. Oggi toccherà anche a Torgiano e San Mariano. “In tutto - spiega la direttrice del distretto, dottoressa Barbara Blasi - arriveremo a somministrare 650 circa dosi al giorno di media nei tre punti. A Ponte D’Oddi domani, (oggi, ndr) sono previste 244 inoculazioni per la mattina e 180 per il pomeriggio. Negli altri due punti 72 e 50 al mattino e 90 il pomeriggio”. Secondo quanto spiega la direttrice, nei tre punti lavorano in tutto 40 persone. “A Ponte D’Oddi per ogni turno sono 2 OSS e 8 tra medici e infermieri, a Torgiano e San Mariano la metà”. Sono sufficienti? “Facciamo il possibile e anche l’impossibile ma servirebbe braccia e mani per vaccinare di più. Con 244 utenti in cinque ore ci sono tempi strettissimi per l’inoculazione. Qualcosa si sta muovendo, spero che i rinforzi arrivino presto come ho sentito perché non è possibile andare a combattere un gigante con un esercito così contenuto”.

