Perugia, lavori per la pista ciclabile: si comincia dalla passerella sul Tevere a Ponte Felcino

Nel mese di aprile partirà il cantiere per la riqualificazione del tratto ciclopedonale lungo il fiume Tevere. I lavori sono stati assegnati alle ditte, conferma l’assessore alle infrastrutture Otello Numerini, e si inizierà a operare proprio dal terzo lotto ovvero quello che riguarda il recupero della passerella sul Tevere. Il ponticello in oggetto collegherà le due sponde del fiume all’altezza, rispettivamente del bosco didattico e del nuovo abitato del quartiere, risolvendo così il problema dell’attraversamento del fiume da parte degli utilizzatori dell’attuale pista ciclabile, interrotta proprio per la presenza del corso d’acqua. Il progetto globale prevede in tutto tre lotti separati: il primo riguardante il tratto del percorso tra Villa Pitignano e Ponte Valleceppi, il secondo da Ponte Valleceppi e Ponte San Giovanni e il terzo appunto relativo alla realizzazione della passerella tra le due sponde del fiume Tevere a monte dell’abitato di Ponte Felcino. Il primo e secondo lotto saranno però eseguiti successivamente “nel rispetto delle necessità della biofauna”, precisa Numerini.

Complessivamente, l’investimento sarà di 2 milioni di euro, a valere sui fondi europei Por Fesr. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione il termine previsto è fissato nella primavera del 2022, “peraltro in anticipo rispetto al termine ultimo previsto dall’Ue, che scadrà nel 2023”, fa presente Numerini.

Gli interventi, nel dettaglio, riguarderanno l’adeguamento della viabilità esistente, la realizzazione di un adeguato sottofondo stradale nei tratti di variante al percorso esistente, la sistemazione del piano viabile, opere di consolidamento delle scarpate, canalizzazione delle acque meteoriche, la realizzazione di guadi in corrispondenza dei fossi, la realizzazione di un attraversamento fluviale a Ponte Felcino, nonché di aree di sosta attrezzate, segnaletica e cartellonistica adeguata.

