Foligno, muore per Covid l'artista e carnevalaro Mauro Orlandini

02 marzo 2021 a

a

a

A Foligno il Carnevale di Sant’Eraclio è in lutto per la scomparsa dell’artista e carnevalaro, Mauro Orlandini ucciso dal Covid 19. I responsabili della manifestazione hanno voluto dedicargli un messaggio pubblico di addio: “Piangiamo un amico che non c'è più, sottratto prematuramente alla vita dal Covid. Ce lo ricordiamo e vogliamo ricordarcelo così, con in mano gli arnesi del mestiere mentre scolpisce blocchi di polistirolo con immensa passione", scrivono

Medico morto per Covid, il ricordo dei pazienti: "E' il nostro eroe"

E ancora: "Grazie Mauro per quello che ci hai dato come collaboratore, come artista e come uomo. Ora riposa in pace. Ciao grande amico, ci mancherai un bel po’. Salutaci gli altri carnevalari che sono ora con te e veglia su di noi. Rimarrai sempre nei nostri cuori”.

E' morto per Covid l'Imam di Perugia Abdel Qader Mohamad

Stando ai dati ufficiali i deceduti a causa del Covid 19 in Umbria sono 1.062 (dati ore 17 del 2 marzo). Sono ancora oltre 500 (per l'esattezza 524) i ricoverati di cui 78 in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia nel Cuore Verde i positivi ufficiali sono stati complessivamente 45.051, mentre le guarigioni 35.890.

Don Sandro Sciaboletta non ce l'ha fatta: morto per Covid il parroco di S.Maria Regina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.