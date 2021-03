Perugia, rinviati a giudizio l'ex pm, Antonella Duchini, il patron del cemento, Carlo Colaiacovo e altri 6

Fra. Mar. 02 marzo 2021 a

Il gup di Firenze ha rinviato a giudizio l'ex Procuratore aggiunto di Perugia, Antonella Duchini e il patron del cemento, Carlo Colaiacovo. Insieme a loro vanno a processo anche altri sei imputati, prosciolto solo il commercialista, Francesco Patumi. Dovranno invece difendersi in aula a partire dal 4 maggio prossimo, giorno della prima udienza, oltre a Duchini e Colaiacovo, l'ex carabiniere del Ros, Orazio Gisabella, e il collega Costanzo Leone, l'avvocato Pietro Gigliotti, l'imprenditore Valentino Rizzuto, il carabiniere, Fabio Sinato e il dottor Ignazio Pusateri.

In particolare, Antonella Duchini, Carlo Colaicovo e gli ex Ros, Orazio Gisabella e Costanzo Leone, sono accusati di rilevazione perché Duchini, assegnataria di un fascicolo aperto nei confronti di Franco e Giuseppe Colaiacovo, avrebbe reso noto elementi coperti da segreto. “Violando i doveri inerenti alle loro funzioni - recita il capo d'imputazione - rivelavano notizie d'ufficio, in quanto facevano visionare ad un dipendente della Colacem amministrata da Carlo Colaiacovo le consulenze tecniche redatte dal consulente del pm Duchini, le trascrizioni di alcune conversazioni intercettate e la nota della Guardia di Finanza”.

Gli indagati per l'accusa hanno inoltre comunicato a Colaiacovo “che sarebbe stato adottato provvedimento di sequestro preventivo di urgenza della quota della srl ‘Financo' di proprietà della Franco Colaiacovo Gold”. Non solo, il sequestro preventivo disposto d'urgenza dalla stessa Duchini della quota della Financo, sarebbe stato fatto “concordando contenuti e tempistica dell'emissione”. E qui la per la Procura, si configura l'abuso d'ufficio, perché hanno “intenzionalmente arrecato un ingiusto danno agli imprenditori Giuseppe e Franco Colaiacovo, essendo stato emesso tale provvedimento al solo scopo di impedire l'erogazione di finanziamenti in favore dei predetti e così, contemporaneamente, procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale a Carlo Colaiacovo, favorendolo nel progetto di acquisizione delle quote”. I legali di parte civile, tra cui l'avvocato Alfredo Brizioli, Manlio Morcella, Ninni D'Avirro e Marco Brambatti, David Brunelli, si erano uniti alle richieste dell'accusa del procuratore aggiunto di Firenze, Luca Turco e il sostituto, Leopoldo De Gregorio che avevano chiesto il rinvio a giudizio. Le difese - Nicola Di Mario, Michele Nannarone, Francesco Falcinelli, Donatella Donati, Emma Contarini, Ubaldo Minelli e Vincenzo Maccarone - aveva sollecitato il proscioglimento per i loro assistiti. Solo l'avvocato Vincenzo Maccarone lo ha avuto.

