Umbria, fenicotteri in un laghetto dell'Altotevere. E a Colfiorito sono attese le gru

I fenicotteri scelgono un piccolo laghetto artificiale dell’Altotevere. Non è certo uno spettacolo usale. Invece sono arrivati i fenicotteri, fotografati nel laghetto di Sacchino, che si trova in località San Romano di Fighille, nel comune di Citerna. A immortalare i volatili è stato l’obiettivo di Alessandro Giovagnoli. I sette esemplari potrebbero aver perso la rotta del gruppo, trovando poi un ambiente favorevole - di solito un lago con un livello d’acqua molto basso - per cercare il cibo.

Entusiasta il sindaco Enea Paladino: “Il fenicottero rosa è simbolo di purezza e di rinascita, dato il difficile momento che stiamo vivendo è bello pensare che il loro arrivo sia di buon auspicio per tutti noi”.

A Foligno invece sono attese le gru nel parco regionale di Colfiorito. Proprio nel mese di marzo, infatti, inizia la migrazione primaverile di questi uccelli. Lo ricorda la rubrica sul Parco regionale di Colfiorito nel sito istituzionale del Comune. Le gru sono grandi uccelli migratori che dall’Africa settentrionale e orientale si spostano verso i siti di riproduzione dell’Europa centrale, settentrionale e orientale, dai Balcani alla Russia, fino all’Asia minore. Possono solcare i cieli primaverili sempre in branco e non di rado si posano sulle aree umide come gli altopiani di Colfiorito, per riposarsi o rifocillarsi con insetti, pesci, ma anche cereali e vegetali.

Cogliendo il momento giusto, in questo mese è possibile osservare grossi stormi di gru in sosta per qualche giornata sugli altopiani plestini. Uno spettacolo che non sfugge mai all’occhio attento dei birdwatcher. Le gru, come arrivano, tutte insieme ripartono, per raggiungere la meta del loro lungo viaggio. Il parco regionale di Colfiorito, che ha una superficie di 338 ettari, è un altopiano con al centro elementi di eccezionale valore: la palude omonima dichiarata patrimonio dell'umanità dalla Convenzione di Ramsar; il monte Orve e il suo castelliere preistorico; le testimonianze archeologiche della città romana di Plestia.

