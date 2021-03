Foligno, Andrea Paris a Casa Sanremo ospite di Red Ronnie

02 marzo 2021 a

Foligno e Sanremo, non solo Melancholia. A fare capolino al Festival già da questa sera 2 marzo, primo giorno della rassegna musicale più importante d’Italia, ci sarà un altro grande artista umbro: Andrea Paris. Il prestigiattore vincitore dell’ultima edizione di Tu si que vales sarà ospite, proprio come la giovane band, del nuovo programma di Casa Sanremo We have a dream insieme a Red Ronnie, storico volto della musica italiana.

Il monito di Andrea Paris: "Con il virus non si scherza. Rispettate le regole"

Paris si esibirà con alcuni dei suoi numeri e non è difficile immaginare che lascerà a bocca aperta i telespettatori, come del restro riesce a fare sempre. “Non vedo l’ora – ha annunciato il prestiaggiatore tramite le proprie pagine social – Un enorme onore stare lì a giocare con la maglia della musica con Red Ronnie a Casa Sanremo”. Nel format di Red Ronnie, in onda tutti i giorni del Festival dalle 18.30 alle 20.30, il giornalista musicale proporrà interviste ad ospiti in collegamento e presenterà anche i nuovi talenti musicali del futuro. Tra questi ci saranno proprio i Melancholia, che saranno protagonisti della stessa trasmissione nel pomeriggio di venerdì 5 marzo.

Chi è il vincitore Andrea Paris: magia, teatro, talent e i super video con la figlia Maddy

La diretta di oggi con Andrea Paris, che ha superato i problemi legati al Coronavirus che lo hanno costretto ad un isolamento 31 giorni, andrà in onda in streaming sui canali social di Red Ronnie e di Casa Sanremo. E' un periodo particolarmente intenso per Andrea Paris. Prima la conquista del meritato successo su Canale 5 di una edizione davvero straordinaria di Tu si que vales, poi mentre iniziava a raccogliere i primi frutti, la tegola del Covid 19 che lo ha costretto ovviamente a restare isolato. Ma finalmente ora ha superato anche il virus e torna ad essere protagonista, anche accanto a personaggi che hanno fatto la storia della televisione italiana e, come Red Ronnie, anche della musica.

Andrea Paris ha dedicato il successo a Veronica Franco, cantante morta a 19 anni di leucemia | Video

