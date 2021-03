Perugia, è morto Lucio Manna: artista poliedrico ed ex dirigente della Regione

02 marzo 2021 a

A Perugia si è spento nei giorni scorsi Lucio Manna, dirigente del consiglio regionale dell’Umbria, noto soprattutto per il suo essere un artista poliedrico, garbatamente ironico e pungente. Accademico di merito dell’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci per il valore della sua produzione artistica, “che ha consentito nei decenni di percepire un'immagine di Perugia che assommava sorprendentemente sia quella comune ai tanti che la visitano e la frequentano, sia una lettura della città in chiave intimista, quasi segreta. Indimenticabili le sue caustiche ma affettuose caricature dei suoi tanti compagni di strada”.

Così lo ricorda il direttore dell’Accademia Emidio De Albentiis. Il padre, Aldo Manna, fu consigliere comunale di Perugia nel 1946, e successivamente assessore alle finanze. Nel 1948 venne eletto sindaco della città e riconfermato nel 1952, fino al gennaio 1953. Lucio Manna aveva spesso raccontato l’Umbria con la sua arte ed era stato molto attivo nella vita culturale cittadina, a fianco dell’Associazione Priori.

Ha esposto a Perugia, Spoleto, Roma, Varsavia. Ricercatissimo da poeti e scrittori, ne ha illustrato decine di volumi. Manna aveva iniziato a disegnare quando era bambino e aveva coltivato la passione per tutta la sua vita che è stata ricca di grandi soddisfazioni.

