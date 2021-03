Terni, prima giornata in città del nuovo questore, Bruno Failla: "Non solo attività di repressione"

01 marzo 2021 a

“Trovo una questura di Terni molto ben organizzata. In questi giorni, insieme ai miei collaboratori, stiamo facendo il punto sulle principali criticità del territorio e quello che posso dire è che cercherò di lavorare ai problemi con un approccio complessivo, non puntando esclusivamente sulla repressione”.

Così il nuovo questore di Terni, Bruno Failla, la mattina di lunedì 1 marzo 2021 ha iniziato il suo nuovo incarico a capo della struttura di via Antiochia, raccogliendo il testimone lasciato da Roberto Massucci, che a sua volta nella stessa giornata ha iniziato la sua nuova avventura professionale in quel di Livorno.

E’ stata una giornata densa di appuntamenti – la prima nella sua nuova città lavorativa – per il questore Failla: al mattino, accompagnato dal vice questore vicario, Luca Sarcoli, ha sostenuto il primo impegno istituzionale, ossia la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti della Polizia di Stato. Dopo aver salutato i funzionari e i dirigenti della questura, il questore Failla ha quindi incontrato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale di polizia e dell'amministrazione.

La mattina è proseguita con l'incontro del prefetto di Terni, Emilio Dario Sensi, e con la presidente del Tribunale, Rosanna Ianniello. Nel pomeriggio, invece, c’è stato l’incontro con il sindaco di Terni, Leonardo Latini. Nei prossimi giorni il questore proseguirà nel suo giro conoscitivo con le autorità del resto della provincia di Terni.

Bruno Failla è al terzo incarico da questore, dopo le esperienza ad Arezzo e a Vicenza. La sua carriera è iniziata come investigatore alla squadra mobile di Torino, poi l'approdo a Roma, con undici anni di servizio in diverse sezioni, tra cui Antirapina, Narcotici e Omicidi. Fino all'incarico di vice dirigente della squadra mobile e il servizio in diversi commissariati romani, tra cui Casilino, San Lorenzo, Prati e Trevi Campomarzio affrontando, tra l’altro, situazioni delicate di gestione dell’ordine pubblico come le proteste studentesche, o l’organizzazione dei servizi per stadio Olimpico e Foro Italico, o ancora la sicurezza dei palazzi del governo.

