Foligno, aiuti alle famiglie: 257 domande, ammesse soltanto venti

Gabriele Grimaldi 01 marzo 2021 a

a

a

Sono venti i beneficiari inseriti nella graduatoria pubblicata dal sito del Comune di Foligno per il bando Noinsieme, finanziato dalla Regione Umbria con 309.086,44 euro di fondi nel piano straordinario di lotta alla povertà dovuta all’emergenza Covid per la zona sociale 8, di cui Foligno è comune capofila. Il bando prevedeva l’erogazione di un contributo massimo di 3mila euro di cui 2.400 (600 euro per 4 mesi) di buoni per la spesa e per l’acquisto di medicinali, 300 euro per azioni di informazione, ascolto e sostegno sociale e 300 euro per il pagamento di bollette e utenze domestiche. Le istanze ricevute e poste sotto verifica dagli uffici erano state 257, di cui 211 risultate inammissibili per mancanza di requisiti.

“Le domande approvate e messe in graduatoria sono state 24, ma poi gli uffici hanno valutato che altre 4 non avevano i requisiti – ha spiegato l’assessore al sociale Agostino Cetorelli – I parametri erano molto stringenti riguardo al reddito, che doveva essere zero, e alla sussistenza o meno di una partita Iva attiva, con i percettori di reddito di cittadinanza che non potevano accedere al beneficio. I finanziamenti previsti sono importanti e consistenti e per questo con gli uffici comunali abbiamo fatto un grandissimo lavoro di controllo incrociato anche con la collaborazione della dottoressa Paffarini dell’Inps, del responsabile del Centro per l’impiego di Foligno Guerrini e con l’Agenzia delle entrate”.

Dosi in ritardo, slitta la vaccinazione a domicilio per gli ultraottantenni in Umbria

I controlli svolti hanno verificato lo stato anagrafico dei residenti effettivi, la composizione dei nuclei familiari, la situazione catastale, il patrimonio mobiliare e i conti correnti e la condizione lavorativa dei richiedenti, la validità dei permessi di soggiorno dei richiedenti stranieri e la presenza di eventuali percettori di ammortizzatori sociali o pensioni. “I beneficiari dovranno mantenere le stesse condizioni per tutti i sei mesi in cui percepiranno i buoni – ha aggiunto Cetorelli - I fondi avanzati? Faremo un quesito alla Regione per capire se c’è la possibilità di bandire un altro avviso”.

Famiglia travolta dal Covid, scatta gara di solidarietà

Intanto prosegue la consegna dei buoni spesa alimentari del bando comunale, coordinata dalla dottoressa Sposini: “Siamo arrivati ad erogare una quantità di buoni pari a 136.900 euro - annuncia l’assessore – che sono stati consegnati a 563 nuclei familiari su 830. I rimanenti aventi diritto saranno consegnati la prossima settimana”. E’ stata ultimata inoltre la consegna dei buoni alle 93 famiglie e singoli beneficiari del Family Tech per un rimborso di 600 euro che sono riservati all’acquisto di strumenti tecnologici da usare per attività scolastiche e sociali a distanza in questo periodo.

Tutti insieme al circolo per vedere Inter-Genoa: in 25 multati per violazione restrizioni anti Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.