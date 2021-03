Perugia, i negozianti del centro: "Lo Sbaracco segna la nostra rinascita"

02 marzo 2021 a

a

a

“Tornare a lavorare dopo 21 giorni di chiusura rappresenta per tutti noi una sorta di rinascita”: a parlare è Thomas Placidi, titolare della storica boutique Buonumori di Corso Vannucci. “La mia famiglia ha rilevato questa attività nel 1972 e da allora la portiamo avanti con entusiasmo - evidenzia Placidi - ma il periodo è complesso tra bar e ristoranti chiusi e la maggior parte delle persone che ancora lavorano in smart working. Speriamo di ritornare in fascia gialla il prima possibile e speriamo che ci riconoscano i giusti ristori viste le fortissime perdite in termini di fatturato che stiamo avendo”.

Il presidente della consulta centro storico, Capaccioni: "Sbaracco lungo appena ci faranno riaprire"

A Perugia la riapertura dei negozi è coincisa con l’avvio dello Sbaracco in edizione Covid: una settimana di super sconti in totale sicurezza. “Abbiamo voluto allungare una iniziativa che negli anni passati si concentrava soltanto nel weekend - evidenzia Gianluca Alimenti, segretario del Consorzio Perugia in centro - in questa maniera possiamo evitare ogni tipo di assembramento e dare la possibilità alla gente di acquistare a seconda della propria disponibilità di tempo. I prezzi sono molto convenienti, arriviamo a sconti anche del 60% e in più proponiamo anche le nuove collezioni in modo da poter guardare avanti”. La settimana di sconti era già stata annunciata, nei giorni scorsi, da Giuseppe Capaccioni, presidente della Consulta centro storico. Lo Sbaracco coinvolge non solo abbigliamento, accessori e calzature, ma anche beni per la persona, prodotti di erboristeria, profumi e articoli per il benessere, casalinghi, articoli regalo, ottici, articoli sportivi, artigianato e giocattoli. Comune denominatore: prezzi super ribassati. Anche Paola Pieroni che gestisce il negozio Falconeri di Corso Vannucci conferma che questo riavvio regalerà molte buone occasioni ai clienti: “L’azienda ha deciso di puntare su una politica di promozioni e i prezzi che proponiamo sono molto interessanti”, spiega. “Anche se - dice Federico Fagioli - si respira ancora un po’ di paura. Presto per fare bilanci ma l’impressione è che ci sia voglia di tornare a vivere. Questo ricominciare ci regala speranza”.

In Umbria ristoratori e commercianti in piazza: "Vogliamo tornare a lavorare. Servono aiuti e un piano concreto"

E’ contento ma anche un po’ arrabbiato per questi 21 giorni di chiusura che definisce “un’ingiustizia”, Errico Treppaoli. “Rispetto al lockdown dello scorso marzo queste tre settimane con le serrande abbassate ci sono pesate molto di più - evidenzia - perché in realtà ora sono stati pochissimi i negozi che sono dovuti rimanere chiusi e faceva rabbia vedere che alcune attività continuavano a lavorare tranquillamente mentre noi dovevamo stare fermi. Ma ricominciamo fiduciosi - dice - nella speranza che situazioni come questa non vengano più a ripetersi”.

Commercio in crisi, in otto anni chiusi 306 negozi tra Perugia e Terni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.