Assisi, assaltano gioielleria con una ruspa: danni ingenti

Doveva riaprire i battenti proprio oggi, lunedì 1 marzo dopo settimane di chiusura causa restrizioni legate alle misure di contenimento del Covid. Invece quaranta minuti dopo la mezzanotte tra domenica 28 febbraio e lunedì 1 marzo la gioielleria che si trova all'interno del centro commerciale Le cave di Santa Maria degli Angeli è stata letteralmente sventrata da una ruspa rubata in un cantiere poco distante. E' scattata subito la caccia ai ladri da parte dei carabinieri della compagnia di Assisi, al comando del tenente colonnello Vetrulli. Danni ingenti, intorno ai 30 mila euro, anche se non sembra che i ladri siano riusciti ad impossessarsi di tanti oggetti di valore, presenti nella gioielleria Bartoccini. L'allarme è suonato immediatamente e ha costretto i malviventi alla fuga. Sono scappati con pochi gioielli trovati nelle vetrine. Le cassaforti non sono state forzate per cui il bottino, danni a parte, non sembra essere ingente.

Scattato l'allarme sul posto sono arrivati, nel lasso di tempo di pochi minuti, il personale della vigilanza privata, i carabinieri della compagnia di Assisi e i vigili del fuoco. I militari, come detto, hanno subito avviato le indagini.

Da aggiungere che visti i danni riportati dalla gioielleria non è ancora dato sapere quando potrà riaprire l'attività. Il passaggio della ruspa ha danneggiato anche altre parti del centro commerciale.

Il fatto ha destato molta impressione tra coloro che si sono trovati a transitare nella zona del centro commerciale, tra l'altro molto conosciuto e frequentato nella zona.

