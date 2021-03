Foligno, tutti insieme al circolo per vedere Inter-Genoa: in 25 multati per violazione restrizioni anti Covid

Susanna Minelli 01 marzo 2021 a

Scoperti a guardare la partita di calcio in tv tutti insieme in barba ai dettami imposti dalla zona rossa. E’ successo a Foligno, nella città con uno fra i tassi più alti di contagio da Covid 19 di tutto il territorio dell'Umbria ed è accaduto in un circolo ricreativo (che in virtù della zona rossa sarebbe dovuto restare chiuso) dove sono state sorprese ben 25 persone a guardare la partita Inter - Genoa su un maxischermo. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 28 febbraio e sul posto sono intervenuti gli uomini del commissariato di polizia di Stato di Foligno coordinati dal vicequestore aggiunto Bruno Antonini, che in collaborazione con i carabinieri, hanno provveduto a identificare tutti i presenti e a multarli, per essersi assembrati nonostante fosse severamente vietato.

Multa salata, dunque, non solo per i gestori del circolo che potrebbe andare incontro addirittura a sanzioni più aspre anche in termini di interdizione temporanea dell’attività, ma anche per le persone che si sono ritrovate all’interno del locale aperto di fatto abusivamente. Multe che si aggirano intorno ai 400 euro a persona. Le forze dell’ordine hanno quindi approfondito le posizioni dei singoli partecipanti alla visione della partita, in modo da individuare eventuali persone sottoposte al regime di isolamento fiduciario o di quarantena.

Un fatto che segue a quello avvenuto a Spello la settimana scorsa. In quel caso a finire nei guai cinque persone e il gestore del bar che le ospitava abusivamente all’interno del locale sempre per guardare una partita di calcio in televisione. Multe, dunque, per tutti i presenti e per il gestore a seguito della verifica dei carabinieri di Spello, che successivamente sono stati anche insultati e minacciati dal barista tanto che per quest’ultimo è scattata la denuncia per le ipotesi di reato di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

