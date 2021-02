Terni, imprenditore in Ferrari rapinato da tre banditi sulla supestrada Orte-Viterbo

Giorgio Palenga 01 marzo 2021 a

Un noto imprenditore di Terni è rimasto vittima di una rapina nella tarda serata di sabato 27 febbraio 2021, mentre stava viaggiando a bordo della sua lussuosa auto lungo la superstrada tra Orte e Viterbo.

Sull’episodio viene mantenuto uno stretto riserbo da parte dei carabinieri del comando provinciale di Viterbo, che hanno iniziato alle indagini per risalire agli autori del colpo. I primi riscontri sono stati compiuti dai militari del comando stazione di Orte, sotto il cui territorio è avvenuta l’azione criminosa.

Secondo i primi accertamenti, la rapina sarebbe stata compiuta proprio poco distante di Orte, lungo la quattro corsie che l’imprenditore stava percorrendo, a bordo della sua Ferrari, in direzione Terni. Sempre a quanto è stato possibile accertare, la macchina sarebbe stata avvicinata da un’altra auto sulla quale erano a bordo tre uomini. I banditi avrebbero puntato un’arma in direzione dell’imprenditore ternano, sembra una pistola, intimandogli di consegnare quanto in quel momento aveva indosso. Il bottino del colpo, così, sarebbe stato costituito da contanti, carte di credito e documenti che l’uomo aveva con sé. Dopo di che i malviventi sarebbero risaliti sulla propria vettura e si sarebbero dileguati, facendo perdere le proprie tracce nel buio della notte, con ogni probabilità lasciando subito la superstrada per imboscarsi nelle strade attigue di quella zona del Viterbese, così da rendere più difficile la possibilità di essere rintracciati.

Comprensibilmente sconvolto, l’imprenditore avrebbe dato l’allarme (non è stato chiarito se avesse con sé ancora il cellulare o se i banditi l’abbiano portato via e magari gettato subito dopo, per non correre il rischio di essere geolocalizzati). I carabinieri hanno istituito dei posti di blocco che però, nell’immediatezza dell’atto criminoso, non hanno sortito effetti. Le indagini sono comunque subito scattate, cercando di recuperare anche immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso l’auto dei rapinatori.

