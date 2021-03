Covid in Umbria, slitta la vaccinazione a domicilio per gli ultraottantenni

Alessandro Antonini 01 marzo 2021 a

a

a

Entra nel vivo la vaccinazione di massa in Umbria. Ma la partenza delle somministrazioni a domicilio ad anziani fragili e non autosufficienti, prevista per stamattina 1 marzo, è un flop: sono arrivate solo ieri le prime 2.640 dosi di Moderna che gli 800 medici di base umbri si divideranno per vaccinare casa per casa gli assistiti over 80 allettati. I tempi per partire stamani, ha fatto sapere ieri al Corriere dell’Umbria il segretario dell’ordine dei medici di Perugia, Tiziano Scarponi, non ci sono. Quantomeno, non per tutti: “Non siamo stati ancora contattati da nostro referente per l’approvvigionamento delle dosi e escludo si possa partire nella giornata di lunedì (oggi). Noi siamo pronti ma non abbiamo le dosi”, spiega Scarponi. “Al massimo potremo partire martedì o mercoledì”, conclude il segretario. Sono 89 mila in tutto gli ultraottantenni in fase di immunizzazione. Al momento sono stati 7.573 quelli che hanno ricevuto la prima dose. Sempre oggi potranno prenotarsi docenti e personale Ata sopra i 54 anni, fa sapere Palazzo Donini. Dal Ministero sono arrivate le liste e la Regione ha adeguato gli elenchi, dopo il flop di mercoledì: a 24 ore dall’ok da parte del ministero dell’utilizzo di Astrazeneca, infatti, per gli ultra54enni del personale scolastico non è stato possibili prenotarsi. Mancano i nomi, è stata la giustificazione. Ci sono voluti cinque giorni per risolvere il problema.

“Partiranno dal 1 marzo (oggi, ndr) alle 15:00, le prenotazioni per il personale scolastico delle scuole statali con età compresa tra i 55 e i 65 anni e dei dirigenti scolastici” è scritto in una nota di Palazzo Donini, che assicura di aver aggiornalo le liste una volta ricevuti i nomi dal Ministero. Le modalità sono le stesse in vigore per le altre categorie: il portale vaccinocovid.regione.umbria.it o presso le farmacie. Gli insegnanti e i dirigenti riceveranno anche la notifica sull'App Io. Sì perché anche i presidi erano stati tenuti fuori nella prima fase. Sempre per errore.

Umbria, il portale per le vaccinazioni ai docenti va in tilt

Le dosi di Moderna arrivate ieri erano previste per sabato. “Sono arrivate 22 scatole alla farmacia dell’ospedale di Perugia e 2 in quello di Foligno”, spiega il direttore del dipartimento, Alessandro D’Arpino. Ogni scatola contiene 10 fiale e da ogni fiale si traggono 11 dosi. In tutto 2.640. “Oggi invece sono attesi i nuovi vaccini Astrazeneca”, fa sapere D’Arpino, “e si tratta di 40 scatole a Perugia e 41 a a Foligno”. In questo caso si tratta di 8.100 dosi destinate a personale scolastico e forze dell’ordine.

Intanto sono in fase di incremento i punti vaccinali: dai 14 iniziali si è passati a 17. L’obiettivo è andare a regime con i 22 previsti entro poche settimane. Dall’8 marzo scatteranno i doppi turni e l’obiettivo del commissario anti Covid, Massimo D’Angelo, è ampliare anche la finestra temporale settimanale. “Il mio obiettivo è arrivare a vaccinare anche la domenica. E’ atteso nuovo personale ma al momento quello che abbiamo basta per le quantità di siero che ci sta arrivando. Daremo fondo alle dosi, come stanno facendo le altre regioni, a partire da Astrazenca per cui verrà imprevisto un impiego fino al 90%. Noi per ora abbiamo rispettato le direttive che imponevano in una prima fase di tenere il 50% delle dosi come scorta e poi il 70%”, ha detto D’Angelo, “ma adesso procederemo senza queste limitazioni”. L’Umbria, ha fatto sapere l’assessorato regionale alla Sanità, ha una capacità vaccinale di 1.800 dosi giornaliere.

In Umbria caos vaccini: boom prenotazioni e sistema in tilt

A ieri stando al report del ministero della Salute (aggiornato alle 15) il cuore verde aveva somministrato 46.611 dosi su 76.435 ricevute, pari al 61%. Terz’ultima: fanno peggio solo Calabria (57,8%) e Sardegna (60,5%). Sotto la media italiana, al 73%. Secondo l’ultimo report di Altems (Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell'Università cattolica del Sacro cuore) l'Umbria resta in coda per dosi di vaccino ricevute: 474,34 per 10mila abitanti, la media italiana a 612,20.

L'Umbria in zona rossa chiede ristori e vaccini al governo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.