Umbria, altri dieci posti letto di rianimazione all'ospedale di Città di Castello

Entro venerdì 5 marzo dovrà essere consegnato chiavi in mano alla sede ospedaliera di Città di Castello il nuovo “modulo Arcuri”. La struttura, così chiamata in gergo, dovrà essere utilizzata negli eventi eccezionali a causa della pandemia e servirà per avere più posti di rianimazione dedicati ai malati Covid. In questi giorni è un brulicare di addetti che stanno terminando il modulo in materiale prefabbricato con pannelli speciali anti caldo e anti freddo che devono ospitare i dieci posti letto previsti. Si tratta di un vero e proprio reparto aggiuntivo che si collegherà con uno specifico tunnel all’area grigia interna all’ospedale e anche con la rianimazione interna. Sarà dotato di tutte le attrezzature, letti da rianimazione, macchinari per la respirazione assistita e relativi monitor per il controllo in automatico dei parametri vitali dei pazienti e di tutti gli strumenti salvavita.

La sede tifernate attualmente dispone di sette posti letto di rianimazione in un reparto autonomo della pronta emergenza ospedaliera, accanto alla cardiologia intensiva e semintensiva. Nella sede ospedaliera tifernate oltre ai sette posti letto di emergenza Covid c’è un’area grigia di dieci letti: un vero e proprio reparto Covid che occupa l’intero terzo piano con 54 posti letto per un totale di 71 posti per malati Covid, con uno sforzo importante per l’intero personale medico e sanitario in genere. Infatti, dal momento che proseguono le cure anche delle altre patologie, l’ospedale è praticamente pieno. Per non parlare poi dei servizi territoriali dedicati al drive-trough e al centro vaccinale di Trestina in attesa di aprirne un altro nella zona nord del territorio dell’Alta Valle del Tevere.

Sul fronte Covid, il sindaco Luciano Bacchetta non è tranquillo: “I numeri dei positivi restano molto alti e rispecchiano la forte contagiosità delle varianti del Coronavirus, con percentuali considerevoli anche nel nostro territorio che inducono alla massima attenzione. Non cambiano di molto le prescrizioni, le scuole di ogni ordine e grado resteranno tutte chiuse anche a Città di Castello. I dati ci restituiscono l’evidenza di intere famiglie contagiate ed è possibile che la trasmissione avvenga attraverso fasce di età più giovani che in passato. Accogliamo con soddisfazione la buona notizia dell’avvio al Cva di Trestina delle vaccinazioni per il mondo della scuola, con le prime sessanta somministrazioni. E’ un segnale molto importante di estensione a fasce di popolazione diverse dagli ultraottantenni della vaccinazione, che è l’unica soluzione efficace per arrestare il virus”, ha concluso.

