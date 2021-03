Covid in Umbria, blitz nei vigili di Perugia in un negozio aperto in zona rossa ma la multa è sospesa

Alessandro Antonini 01 marzo 2021 a

Tanti controlli nei parchi ma zero sanzioni da parte della polizia locale. Blitz in un esercizio commerciale aperto in zona Ponte Pattoli (zona rossa domenica 28 febbraio) dove si valuta la contravvenzione: ma prima gli agenti dell’ex municipale vogliono verificare bene tipologia merceologica esposta. I vigili non vogliono incorrere nell’errore di inizio gennaio quando alcuni negozi del centro storico sono stati chiusi per errore. Quindi la multa resta “in fase di valutazione”. Nei parchi sono stati effettuati controlli anche con i cani di forze dell’ordine e volontari della protezione civile. “C’è stata affluenza, non eccessiva e quasi sempre composta”, spiega l’assessore alla sicurezza, Luca Merli. Tante famiglie nelle aree verdi, per la gran parte nel rispetto del distanziamento e l’uso delle mascherine.

Intanto oggi Palazzo dei Priori ha annunciato il rinnovo dell’ordinanza anti Covid, scaduta ieri, che per alcune misure coincide con quella regionale sulla zona arancione rafforzata. A partire dal coprifuoco anticipato alle 21 (fino alle 5), “salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute, da dichiarare mediante autocertificazione”.

Resta la chiusura al pubblico per l’intera giornata, della la scalinata della Cattedrale di San Lorenzo, sia nella parte che si affaccia su Piazza IV Novembre, che su quella che si affaccia su Piazza Danti, lasciando libero accesso alla Cattedrale. Bloccata con transenne anche  la scalinata di Palazzo dei Priori, lasciando libero accesso alla Sala dei Notari ed alla Sala della Vaccara. Gli stop valgono anche per i giardini Carducci e il percorso pedonale che collega i Giardini del Pincetto a Strada del Mercato.

Il mancato rispetto dell’ordinanza prevede una multa che va da 400 a mille euro. Restano in vigore, anche perhé indicate dalla citata ordinanza regionale valida fino al 5 marzo “il divieto di consumazione di alimenti e bevande all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata” e anche “ il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), per l’intera giornata”. Tra le indicazioni c’era anche l’obbligo di di attenersi, per l’acquisto di prodotti alimentari, al massimo ad una spesa al giorno e ad una persona per nucleo familiare. Non mancava “ il divieto di svolgimento delle attività sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree verdi, nonché il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi”. Sul rinnovo di queste due ultime limitazioni, non previste nell’ordinanza regionale, si attende la decisione del sindaco.

