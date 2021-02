Umbria, incidente stradale: finisce nel dirupo a causa di un animale selvatico

28 febbraio 2021 a

In Umbria ancora una volta un incidente stradale è stato causato dall'attraversamento della strada di un animale selvatico. Un uomo è finito fuori dalla carreggiata al volante della sua auto, proprio nel tentativo di evitare l'animale. E’ accaduto nella tarda serata di venerdì 26 febbraio, sulla variante del Cerro. L’automobilista, un uomo di Marsciano che stava viaggiando verso la sua abitazione al termine del turno di lavoro, per fortuna non ha riportato ferite gravi a causa dello scontro, oltre ovviamente a un grande spavento, visto che la vettura è finita nel piccolo dirupo accanto alla strada.

L’auto, che stava percorrendo il rettilineo proprio in direzione Marsciano, è finita nel campo adiacente alla carreggiata, dalla parte opposta rispetto al senso di marcia che stava percorrendo. L’attraversamento dell’animale ha costretto l’uomo a una manovra improvvisa, che ha evitato l’impatto con la bestia ma non l’uscita dalla carreggiata. Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco di Todi. Come scritto sopra l’uomo ha riportato solo leggere ferite. Non è stato necessario l'intervento del 118. Fortunatamente nell'attimo dell'incidente non c'erano automobili che stavano percorrendo il rettilineo in senso opposto. Sarebbe potuta andare decisamente peggio. Purtroppo sono sempre più frequenti gli incidenti stradali a causa degli animali selvatici.

Negli ultimi mesi sono aumentati un po' in tutta Italia e ovviamente anche in Umbria e purtroppo in diverse occasioni ci sono stati feriti molto più seri o addirittura vittime. Secondo l'osservatorio dell'Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale (Asaps) nel 2019 sono stati ben 164 gli incidenti stradali considerati "significativi" con il coinvolgimento degli animali, per "significativi" si intende con vittime o feriti. Rispetto al 2018 l'aumento è stato dell'11%. In quell'anno sono state quindici le persone che hanno perso la vita negli incidenti stradali, un aumento del 36%. Le persone ferite gravemente sono state invece 221.

