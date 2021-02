Umbria, coppia residente a Foligno affitta appartamento ad Assisi e lo devasta: partono le denunce

Flavia Pagliochini 28 febbraio 2021 a

a

a

Per almeno due volte hanno affittato appartamenti o soggiornato in strutture ricettive senza pagare e anzi, in almeno un caso, hanno distrutto i mobili provocando danni per 3 mila euro. Un andazzo cui ha messo fine la polizia del commissariato di Assisi agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca che ha denunciato per insolvenza fraudolenta e danneggiamento, nonché multato perché erano fuori comune senza motivo, una coppia composta da un cittadino macedone di 31 anni e una trentenne rumena, residenti a Foligno e già noti alle forze dell'ordine.

Trappola a luci rosse: si finge donna, chiede sexy video a due giovani, poi li ricatta. Denunciato

Avviata anche la procedura per l’emissione del provvedimento del questore di divieto di ritorno nel Comune di Assisi e, per la donna, la segnalazione quale assuntore di sostanze stupefacenti. Tutto è nato dalla denuncia del titolare di una casa vacanze nella campagna di Assisi, che ha affittato alla coppia un appartamento. Quando il proprietario è arrivato per riscuotere il dovuto, si è accorto che non solo la coppia era fuggita, ma che aveva devastato la casa e dato vita a un festino a base di droga.

Iniziata la vaccinazione anti Covid all'istituto Serafico

Nell’appartamento c’erano mobili spostati, muri sporchi, divano bruciato con le sigarette e televisore spaccato. Gli accertamenti della volante dopo la denuncia hanno permesso di rintracciare la coppia in una struttura ricettiva di Cannara: nella stanza gli agenti hanno trovato un altro narghilè artigianale ricavato da una bottiglietta in plastica, con l’involucro di una penna inserito attraverso un foro praticato nella plastica e ricoperto con carta stagnola, manufatto realizzato per il consumo di droga. Inoltre sempre sul ripiano della cucina gli agenti hanno trovato una modica quantità di cocaina che la trentenne aveva già confessato di aver acquistato per uso personale. La coppia è peraltro recidiva, visto che già a dicembre aveva trascorso le feste di Natale e Capodanno all’interno di una struttura ricettiva di Trevi, anche qui senza pagare.

Famiglia travolta dal Covid, scatta gara di solidarietà

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.