Perugia, ferisce il rivale in amore con il taglierino. Scatta la denuncia

E' scattata la denuncia a piede libero nei confronti di un uomo di 48 anni di Perugia: sarebbe l’autore di una aggressione e avrebbe provocato lesioni con un grosso taglierino ad un ragazzo che di anni ne ha 24. Oltre alle multe per le violazioni relative alle disposizioni anti Covid 19 per entrambi, ora arriva anche la denuncia per il 48enne. I fatti risalgono alla notte di giovedì 25 febbraio, nella zona di Elce. Alcune persone notano due tizi intenti a litigare. La cosa degenera. Arriva una chiamata al 112, l’aggredito è a terra, sanguinante. Scatta anche l’allarme al 118.

Sul fronte indagini intervengono i carabinieri di Ponte San Giovanni: i militari ascoltata la descrizione dei fatti e le indicazioni da parte della vittima riescono a identificare e rintracciare l’aggressore. Lo perquisiscono e gli trovano addosso quella che secondo gli investigatori è l’arma utilizzata per ferire il ragazzo di 24 anni. La lite sarebbe nata a causa di motivi passionali. I due sarebbero rivali in amore, aspetto che avrebbe portato al litigio e al confronto fisico. I carabinieri continuano con gli accertamenti e non sono esclusi sviluppi della vicenda.

Colpo all'edicola - Dal punto di vista della cronaca va registrato un furto nella storia edicola di Tavernelle. I ladri sono fuggiti con 200 euro. Il colpo all’interno dell’esercizio di piazza Carlo Marx è stato messo a segno intorno alle 21 di venerdì 26 febbraio. Secondo una prima ricostruzione i malviventi avrebbero forzato la saracinesca e si sarebbero poi impossessati dalla cassa. E' stato un passante a dare l'allarme, notando la saracinesca alzata. Nella stessa ora un altro furto sarebbe stato tentato in un negozio della zona ma in questo caso senza successo. Nella mattinata di sabato l'edicola ha comunque aperto regolarmente per offrire i suoi servizi e prodotti ai propri clienti.

