Covid Umbria, bollettino del 28 febbraio: 212 positivi e 13 morti, più guariti che contagiati

Sono 212 i nuovi contagi in Umbria, stando a quanto riporta il bollettino della Regione e della Protezione civile aggiornato al 28 febbraio. I nuovi guariti (+273) superano i positivi, la curva degli attualmente positivi scende di 74 unità e si attesta a quota 8.141. Continua ad essere alta la quota dei decessi: sono stati 13 nelle ultime 24 ore (1.050 in tutto). I ricoveri di pazienti Covid dopo il crollo di ieri tornano a crescere: +14 in un giorno (513), ma con le terapie intensive in calo di uno (77). Cresce il tasso di positivi sui test gold standard: in base ai 2.230 tamponi molecolari effettuati: siamo al 9,5%, il giorno precedente la percentuale era al 6,2. Sul totale dei test effettuati (2.229 gli antigenici) siamo al 4,75%. In calo gli isolamenti: -141.

Umbria, record nazionale per mortalità nell'ultima settimana secondo Altems

Sono 10.723 quelli che restano chiusi per Covid. I casi complessivi dall'inizio della pandemia in Umbria sono arrivati a 44.683, ossia il 5% della popolazione regionale 8882.015 abitanti). L'indice di letalità Covid sale dal 2.33 al 2,35. Nella settimana tra il 15 e il 22 febbraio secondo Altems l'Umbria è la prima regione d'Italia per "mortalità grezza" ogni 100.000 abitanti, con l'8,13%, ad un passo dalla soglia dell'8,37, ossia la media nazionale del periodo marzo-aprile quanto l'indice di letalità era doppio rispetto ad ora.

Grigliata al parco: scattano le multe anti Covid. Maxi sanzione al bar

A livello di comuni Perugia conta 1.703 attualmente positivi, 979 Foligno, 445 Città di Castello, 358 Assisi, 315 Terni, 304 Bastia Umbria, 245 Spoleto, 204 Marsciano, 183 Umbertide.

L'Umbria resta in testa alla poco edificante classifica nazionale per occupazione dei posti letto Covid: secondo il monitoraggio giornaliero Agenas aggiornato al 27 febbraio, per quanto rigurada i ricoveri ordinari (area non critica) siamo al 49%, con soglia critica al 40%, mentre per quanto riguarda le terapie intensive la percentuale è al 55, quindici punti percentuali sopra il tetto di allarme.

Corte dei conti sull'ospedale da campo della Regione Umbria: "Opera totalmente inutilizzata"

