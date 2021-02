Perugia, successo per il mercatino di Elce a km zero. Chiuini: "Oltre ogni aspettativa"

Patrizia Antolini 28 febbraio 2021 a

Una coda ordinata e con le dovute distanze tra clienti, a Perugia ha preso d’assalto il nuovo mercatino a chilometro zero di Elce. Nella piazza davanti alla chiesa del quartiere sabato mattina tredici banchi hanno messo a disposizione prodotti del territorio sull’esperienza del Mercatezio e hanno riscosso un enorme successo. “Abbiamo avuto presenze oltre le nostre aspettative. Siamo molto soddisfatti - ha spiegato Michele Chiuini, presidente di Elce Viva, l’associazione di quartiere che ha lanciato l’iniziativa - In molti all’ingresso ci hanno ringraziato per la bella idea. Ecco, credo che abbiamo capito le esigenze delle persone: oltre all’acquisto di prodotti alimentari abbiamo voluto dare una valenza sociale a questa operazione. Un modo per far socializzare, sempre nel rispetto delle norme, gli abitanti del quartiere”.

Alla fine è stata una festa: molti sono arrivati nella piazzetta a piedi, altri si sono spostati da quartieri diversi addirittura in bicicletta, complice una mattinata dalle temperature da primavera avanzata. Presente anche l’assessore Leonardo Varasano. “Riqualificare il quartiere è per noi lo scopo principale - ricorda il presidente Chiuini - la socializzazione rende non solo più sicuro il quartiere ma anche più vivibile e sicuro grazie alla collaborazione di tutti”. In questo caso la collaborazione stretta arriva anche dalla parrocchia e in primis da don Riccardo Pascolini che ha salutato con favore l’idea del mercatino nell’area antistante la chiesa.

E proprio quest’area, di proprietà della chiesa, potrebbe essere uno dei prossimi progetti in cantiere da parte dell’associazione. “L’idea da definire con don Riccardo - spiega ancora Chiuini - è quella di farne la nostra piazza di quartiere. Il centro della vita della comunità, soprattutto per i giovani ma non solo. E per fare questo ovviamente ci sarà bisogno di cambiarne la sua immagine e di renderla anche più fruibile rispetto alla strada”.

Da parte sua la parrocchia si è mossa cercando fondi per la ristrutturazione della palestra che presenta anche al secondo piano spazi per le associazione e il quartiere. “Insomma stiamo cercando di dar vita a iniziative concrete - conclude il presidente - come oggi il mercatino per il quale speriamo di coinvolgere nelle prossime aperture anche gli operatori della zona. Visto il risultato che abbiamo raggiunto oggi e il favore che abbiamo trovato da parte di tanti ripeteremo l’iniziativa l’ultimo sabato del mese”. L’appuntamento dunque è al 27 marzo.

