Terni: asilo nido comunale Girotondo, va messo in sicurezza il giardino esterno

“Per il nido d'infanzia Girotondo, a Terni, serve un intervento immediato per la messa in sicurezza di alcune parti esterne della struttura che al momento sono approssimate e non sicure per i bambini. I cancelletti di accesso al giardino sono fatiscenti e promiscui o addirittura caduti a terra”.

A chiederlo è il consigliere comunale del M5s, Federico Pasculli, che ha presentato un'interrogazione a sindaco e assessori competenti. Va ricordato che il nido d’infanzia Girotondo è una struttura comunale divisa in due sezioni che ospita lattanti dai 3 ai 12 mesi e bambini dai 24 ai 36 mesi. Per ogni gruppo di bambini ci sono gli educatori che sono il punto di riferimento costante sia per i bambini che per i genitori. Gli insegnanti garantiscono un contesto stabile che favorisce i processi di apprendimento, la capacità espressive e la possibilità di intrecciare rapporti affettivamente significativi.

“Per questo motivo – dice Pasculli - gli ambienti del nido necessitano di un intervento di ripristino da tempo. Risulta infatti divelta e caduta a terra una parte della staccionata che isola il giardino di gioco dall’esterno, i cancelletti di accesso sono appoggiati precariamente. Vorrei anche sottolineare che, inoltre, se all’interno le diverse sezioni sono divise in ‘bolle’, ovvero in gruppi di bambini a causa del Covid, all’esterno gli spazi rimangono promiscui, in attesa che ci sia un intervento che consenta la stessa divisione anche al di fuori. Con l'arrivo della bella stagione è necessario che i bambini possano poter usare il giardino esterno in piena sicurezza. Da tempo sono attesi questi interventi allo scopo di tutelare sia i bambini che coloro che lavorano nella stessa struttura”.

La preoccupazione principale per cui il consigliere ha presentato l'interrogazione è proprio per la sicurezza dei piccoli che frequentano il nido d'infanzia Girotondo. Per questo Pasculli chiede, con urgenza, al primo cittadino e agli assessori, se siano a conoscenza della situazione immortalata anche dalle foto. “Vorrei sapere – conclude Pasculli - quando verranno attuati gli interventi necessari e quanti sono gli interventi complessivi di cui necessita lo stesso nido”. Una risposta che è attesa anche dai genitori che portano i figli al nido d'infanzia Girotondo.

