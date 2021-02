Covid in Umbria, record nazionale per mortalità secondo Altems

Alessandro Antonini 28 febbraio 2021 a

L’Umbria è la regione col più alto tasso di "mortalità grezza" nella settimana tra il 16 e il 22 febbraio.

Lo dice l’ultimo rapporto Altems (Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell'Università cattolica del Sacro cuore).

Con l’8,16% il cuore verde aumenta di quasi due punti percentuali rispetto ai sette giorni precedenti (6,30) e scavalca tutti. Arrivando a sfiorare il valore soglia di riferimento, il valore massimo che questa dimensione epidemiologica ha assunto in Italia: nei 7 giorni tra il 26 marzo ed il 1 aprile 2020 la mortalità grezza (numero di pazienti deceduti per 100 mila abitanti nell’intervallo di di tempo considerato) a livello nazionale, è stata pari al 8,37%. L’Umbria è poco sotto. Ed è a più del doppio della media nazionale, dove nell’ultima settimana è stata pari al 3,05%, stabile rispetto ai sette giorni precedenti.

Se i contagi e le ospedalizzazioni sono in calo - pur sempre sopra la soglia (49% i ricoveri ordinari e 56% le terapie intensive su limiti di 40 e 30%) e col il record nazionale che dura da più di un mese - il numero dei decessi continua a preoccupare. Sono stati 65 negli ultimi sette giorni (dal 20 al 27 febbraio). In tutto il mese, dal 1 al 27, i decessi sono stati 248. Non manca il contrasto, quasi paradosso, con un altro dato.

Sempre secondo Altems l’Umbria resta in coda per dosi di vaccino ricevute: 474,34 per 10mila abitanti, la media italiana a 612,20. Quasi in coda - peggio di noi solo la Calabria - di conseguenza anche per dosi somministrate ogni 10mila (472,99, media nazionale 611,60). Sul fronte consegne nella settimana 15-22 febbraio qualcosa si è mosso: all’Umbria sono andate 283,05 dosi per 10 mila abitanti, sopra la media italiana (259,48). Ma non è bastato per farla risalire dall’ultimo posto della classifica complessiva.



