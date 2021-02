Perugia, niente ristori per colpa di un cavillo e il Magica Bula non riapre

28 febbraio 2021 a

Un cavillo spegne per sempre la musica e il divertimento al Magica Bula di Ellera di Corciano, l’ex Magix rilevato nel 2018 dalla società Dynamis di Terni. Il locale, infatti, per una serie di complicanze burocratiche era entrato in attività soltanto nel maggio 2019 tra feste di compleanno e pomeriggio di gioco dedicati ai bambini. Ma appena dieci mesi dopo i titolari si sono visti costretti a chiudere per colpa dell’emergenza sanitaria. Completamente inattivi e con un affitto da 1.700 euro mensili da pagare.

Rosalia Schibeci, amministratore delegato dell’azienda, ha tentato dall’inizio di richiamare l’attenzione delle istituzioni inviando lettere in cui veniva fatta presente la situazione e la beffa dei ristori. “Il primo ristoro ci è stato negato perché la partita iva era avviata dal 2018, il secondo ci è stato negato perché la partita iva partiva era del 2018 ed il parametro era la differenza di fatturato dell’aprile 2019 con aprile 2020 - scrive - Noi non rientriamo in nessuno dei ristori a causa di questa miopia dovuta a una incompetenza legislativa e governativa. La nostra attività è stata completamente sospesa per legge; basarsi sul solo mese di aprile è una cosa assurda”. Il Magica Bula è sempre rimasto chiuso. Impossibile, spiegano i gestori, far rispettare ai bambini regole sul distanziamento, verrebbe meno la stessa funzione del gioco e non avrebbe senso una festa di compleanno a distanza. Ma resistere senza aiuti alla fine dell’emergenza Covid e a una ripresa della normalità non era pensabile. “Ci ritroviamo senza attività e senza soldi, purtroppo noi imprenditori siamo quelli che generano il Pil siamo disposti a fare tutto, anche ad andare in povertà, ma dobbiamo farlo con un atto di serietà, non possono farci andare in miseria con delle azioni stupide ed insensate come i parametri e peggior cosa continuando a ripetere che non verrà lasciato indietro nessuno - evidenzia ancora l’ad nella sua missiva - Noi non abbiamo perso solo i contributi a fondo perduto, abbiamo perduto il fondo con tutta l’azienda”.

Il Magica Bula, infatti, ha chiuso da ormai qualche mese. “La salvaguardia della salute della popolazione era ed è l’obiettivo di tutti - evidenzia ancora l’ad Schibeci - ma senza ristori veri, con 1.700 euro al mese di affitto da pagare, la Tari, la tassa sulla licenza, la tassa camerale, il commercialista, le consulenze legali e molto altro ancora era impossibile tentare di sopravvivere”. Il Magica Bula ha ceduto all’emergenza Covid senza che i tanti bambini che erano soliti frequentarlo, ormai da mesi costretti in casa dalla paura del virus, se ne accorgessero nemmeno.

