Foligno, emergenza sanità. I sindacati: "Serve nuovo personale per l'ospedale"

Dalle parole ai fatti. Chiedono questo i sindacati che si sono ritrovati nel piazzale dell’ospedale San Giovanni Battista per protestare contro la gestione dell’emergenza sanitaria, con Foligno in pole position come città che ha il più alto indice di contagi di tutta l'Umbria. I sindacati chiedono che gli impegni presi dalla Regione Umbria e dall’Asl Umbria 2 vengano rispettati e con celerità. “Chiediamo con forza che gli impegni presi vengano rispettati, che vengano fatte le assunzioni promesse, perché attualmente il personale ospedaliero è allo stremo e non può continuare ad operare a queste condizioni – afferma Andrea Russo, segretario regionale di Uil Fpl – Inoltre è necessario prendere provvedimenti urgenti e risolvere la questione relativa ai dipendenti delle cooperative che lavorano in ospedale e che per la maggior parte si occupano delle pulizie e della sanificazione dei locali ospedalieri. Abbiamo appreso che questi lavoratori non sono rientrati nel piano vaccinale che ha coinvolto tutte le professioni sanitarie del presidio, persino quelle amministrative, che non lavorano a stretto contatto con l'utenza ospedaliera”.

Tutte questioni che sono state affrontate anche nel corso del presidio che ha visto la partecipazione di circa una cinquantina di persone, tra cui i rappresentanti delle sigle sindacali, oltre alla Uil, anche la Cgil e la Cisl. Erano presenti al presidio anche Tatiana Cazzaniga, segretaria regionale di Fp Cgil, e Michele Belladonna, segretario regionale di Fp Cisl.

“Ancora una volta la direzione della Asl Umbria 2 continua a non fornire risposte reali ai lavoratori. Negli scorsi giorni visto l’aggravarsi della situazione, avevamo sollecitato un incontro urgente per affrontare concretamente, senza ulteriori rinvii, i crescenti problemi, denunciati ormai da mesi dal sindacato” hanno affermato le tre sigle sindacali unite nei giorni scorsi. Dopo la protesta si aspettano una pronta reazione da parte della Asl Umbria 2, soprattutto in considerazione della gravita della situazione.

