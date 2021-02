Umbria, emergenza Covid: in sanità accordo da sette milioni per il personale

Alessandro Antonini 27 febbraio 2021 a

Dopo un “lungo percorso di condivisione” con le organizzazioni sindacali della dirigenza e del comparto, la Regione Umbria informa che è stato raggiunto l’accordo per proseguire l’azione di riconoscimento economico nei confronti del personale sanitario “duramente impegnato nella gestione dell’emergenza Covid 19”: l’accordo prevede che il 25 per cento delle risorse stanziate andrà alla dirigenza medica e sanitaria, pari a 1.734.671 di euro e il 75 per cento al comparto sanità, pari a 5.431.295 di euro.

“L’accordo rappresenta il punto di sintesi di una lunga serie di incontri ai quali hanno partecipato sia l’assessorato alla Salute, che la presidente Donatella Tesei – ricorda l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto - che dimostra la grande attenzione dell’amministrazione regionale verso i lavoratori della sanità che in questo ultimo anno si sono profusi con professionalità e senso di abnegazione, nel garantire l’assistenza ai cittadini per la migliore tutela della loro salute”. Intanto all’interno dell’assessorato sanità arrivano cambi in corsa. O meglio: i rinforzi. Dall'1 marzo al 28 febbraio 2022, per 18 ore settimanali Francesca Gori, dirigente Usl 2 fornirà supporto nell’attività di accreditamento delle strutture pubbliche e private. L'assessore regionale Coletto: "In Umbria stiamo superando la terza ondata"



Dall’Usl 1 per lo stesso lasso di tempo ma per 38 ore settimanali arriva Rosita Torrini: si occuperà di programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, assistenza territoriale. Intanto con il pensionamento di Claudio Dario (compirà 64 anni il 14 giugno, ma ci sono le ferie) si prospetta un cambio al vertice della direzione regionale Sanità. Il consigliere regionale di opposizione Andrea Fora ha proposto di mettere in campo, per superare l’emergenza, “professionalità che in Umbria ci sono, alcune sono andate anche fuori regione”. “Mi prendo l’onere – puntualizza Fora - di avanzare alcuni nomi: Giancarlo Agnelli, Vincenzo Panella, Walter Orlandi, Carlo Romagnoli, Gigliola Rosignoli”.

