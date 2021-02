Terni, parco di Cardeto: Terni Reti si candida per una gestione "in house"

Maria Luce Schillaci 27 febbraio 2021 a

Pubblico interesse sotto il profilo dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta. Questa è la formula che ruota attorno alla gestione del parco Cardeto, a Terni, non appena sarà chiuso il cantiere e potranno riaprirsi le porte.

In questi giorni, di fatto, il Comune di Terni sta ricevendo alcune manifestazioni d’interesse per la gestione del parco cittadino dove sono in corso i lavori di sistemazione. Tra queste non è passata inosservata la richiesta avanzata da Terni-Reti, la partecipata del Comune il quale, con molta probabilità, sembrerebbe propendere verso un affidamento di gestione ‘in house’.

Ci sono però delle regole da rispettare, un iter preciso a cui anche Terni-Reti dovrà sottostare. Ecco dunque che il dirigente ai lavori pubblici, Piero Giorgini, ha dato il via libera alla procedura. Intanto potranno essere acquisite e valutate altre manifestazioni d’interesse da parte di altre società in house. Sarà poi il responsabile unico del procedimento, Federico Nannurelli, a mandare la richiesta di offerta a Terni-Reti, richiesta che dovrà contenere il progetto tecnico e il piano economico-finanziario per la sostenibilità dell’affidamento. Il tutto verrà valutato da una specifica commissione chiamata a verificare i benefici per i cittadini, l’impiego di risorse pubbliche e gli obiettivi di economicità e qualità del servizio. Ci sono due mesi per la risposta da parte delle società interessate.

Nel frattempo proseguono i lavori all’interno del parco: a portarli avanti è una società lucana, la Ventra Antonio srl di Melfi, anche se, a quanto pare, non mancano ritardi sulla tabella di marcia: “Purtroppo questo periodo di pandemia non aiuta – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Benedetta Salvati – ma il nostro interesse è di restituire al più presto il parco al quartiere e a tutta la città”.

La spesa complessiva per il cantiere è di un milione 39 mila euro: 900 mila euro arrivano da un mutuo con l’Istituto per il credito sportivo e i restanti dall’escussione della polizza fidejussoria del vecchio appalto.

I lavori riguardano la realizzazione di due campi da tennis coperti in sintetico, altrettanti scoperti in terra artificiale, uno da tennis scoperto in erba sintetica, un altro per il paddle, pista bmx, spogliatoi, servizi igienici, tribune per 313 spettatori (nel campo calcio a 5), un locale di primo soccorso atleti, locali tecnici, depositi e magazzini, nonché impianti tecnologici. In base al cronoprogramma che era stata indicato lo scorso settembre in occasione della consegna del cantiere all’attuale ditta, i lavori dovrebbero terminare entro la fine del 2021. Il parco è chiuso al pubblico dal marzo 2013.

