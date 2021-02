Covid, provincia di Perugia in zona rossa il 27 e 28 febbraio. Da lunedì 1 marzo torna arancione: cosa si può fare

27 febbraio 2021 a

a

a

Covid in Umbria, ultimo fine settimana in zona rossa per la provincia di Perugia e i Comuni di Amelia e San Venanzo in provincia di Terni. Oggi e domani, 27 e 28 febbraio, sono gli ultimi giorni dell'ordinanza regionale che dall'8 febbraio ha istituito la zona rossa in due terzi della regioni a fronte dell'aumento dei contagi provocato dalle varianti inglese e brasiliana. In questi due giorni - prima che da lunedì 1 marzo, fino a venerdì 5 incluso torni la zona arancione rafforzata in tutto il territorio regionale - restano le misure che hanno accompagnato al vita di queste ultime settimane. Ecco cosa si può fare.

Nuovo Dpcm, cosa si può fare in zona gialla, arancione e rossa

Il coprifuoco resta in vigore dalle 22 alle 5 ed è vietato spostarsi al di fuori del proprio Comune di residenza se non per i motivi di lavoro, salute o necessità. Restano vietati gli spostamenti tra regioni, a prescindere dal colore delle zone (al momento fino al 27 marzo) e le visite ad amici e parenti, anche all'interno del Comune, se non per i tre motivi sopra esposti. Bar e ristoranti aperti fino alle 18, con asporto e consegna a domicilio garantiti fino alle 22. Non è possibile consumare alimenti e bevande nei pressi del locale e, come sempre, è necessario indossare la mascherina in tutti i luoghi pubblici e all'interno degli esercizi commerciali. Restano aperti solo i negozi di beni di prima necessità, igiene della persona, farmacie, distributori di carburanti, tabaccai ed edicole.

Umbria in arancione rafforzato. Addio alle zone rosse

Cliccando a questo link, inoltre, è possibile visionare le faq del governo, che forniscono risposte esaurienti a tutte le varie casistiche o necessità dei singoli cittadini. Da lunedì 1 marzo, invece, tornano le misure in vigore per la zona arancione, anche se l'Umbria ha scelto una formula "rafforzata", che vede la chiusura delle scuole (salvo aisli nido) e il coprifuoco anticipato alle ore 21.

Pochi vaccini da Roma, per la somministrazione bisogna aspettare ottanta giorni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.