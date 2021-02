Terni, nuovi lavori stradali a ponte Allende: il Comune contesta l'esecuzione dei precedenti

27 febbraio 2021 a

a

a

I lavori di asfaltatura realizzati nell’ottobre 2020, vista la riuscita, sono stati contestati dal Comune di Terni. Così a partire da lunedì 1 marzo 2021 saranno realizzati nuovi interventi sul manto stradale di viale Prati, in particolare nel tratto di ponte Allende.

Ne dà notizia Palazzo Spada che spiega come ad ottobre, nei giorni immediatamente successivi all’esecuzione dei lavori, si siano verificate alcune “alterazioni del piano di posa, con il distacco di piccole porzioni di asfalto dovute, nel gergo tecnico, al fenomeno di segregazione degli inerti. In sostanza si è verificata la separazione tra il bitume (legante) e la parte ‘brecciosa’ (inerti)”.

Via XX Settembre, lavori sul ponte: iniziata la gettata di cemento

“A seguito di tali eventi, fortunatamente non generalizzati e limitati ad una ridotta porzione della sede stradale – continua ancora il Comune – la direzione lavori ha avviato un processo di contestazione formale nei confronti dell'appaltatore, chiedendo prove qualitative tramite prelevamento di campioni di materiale ed analisi di laboratorio. Da tali test è emersa una sostanziale bontà del materiale utilizzato, in accordo con le dichiarazioni di conformità fornite dall'esecutore in corso d'opera. Da successivi approfondimenti è emersa una problematica all'impianto di confezionamento dell'asfalto che ha causato i problemi”.

La direzione dei lavori ha così chiesto e ottenuto una nuova esecuzione dei manti stradali previa rimozione dell'esistente, per la superficie interessata dai problemi evidenziati. Sarà anche sanata la problematica relativa alla formazione di una buca sulla semicarreggiata direzione centro città, dovuta a fattori meccanici e di sollecitazione in corrispondenza del sistema giunto del ponte. I nuovi lavori saranno eseguiti dall'appaltatore senza ulteriore spesa a carico delle casse comunali.

Alberi tagliati e strada riaperta in viale Campofregoso. Ora i lavori di riqualificazione

I nuovi lavori su Ponte Allende comporteranno alcune conseguenze sulla circolazione stradale che verrà modificata così: 1 e 2 marzo 2021, chiusura al transito veicolare della semicarreggiata direzione viale Villafranca (si suggerisce itinerario alternativo transitando per via Aleardi, via Turati, via di Vittorio.); 3 e 4 marzo 2021: chiusura al transito di 2 corsie su 3 (il passaggio sarà comunque garantito) nella semicarreggiata direzione centro città.

In cantiere due nuove rotonde per migliorare la viabilità del centro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.