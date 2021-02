Perugia, istigavano alla guerra santa sul web e all'odio contro i cristiani: sei indagati per terrorismo

Alessandro Antonini 27 febbraio 2021 a

Istigavano alla guerra santa sul web e all’odio contro cristiani, ebrei e gli musulmani non radicalizzati. Questo sostiene il pubblico ministero. Sei persone residenti in Umbria sono indagate a vario titolo per reati collegati al terrorismo islamico. E’ stato notificato nei giorni scorsi l’atto di chiusura delle indagini. Si tratta di un cittadino di origini albanesi e cinque marocchini. Due hanno 47 e 48 anni, gli altri sono più giovani: 37, 35, 33 e 22 anni. I fatti per cui la procura di Perugia ha aperto il fascicolo vanno dal settembre 2012 a giugno 2019.

In base al capo di imputazione i principali indagati “con più azioni esecutive istigavano alla commissione di delitti con finalità di terrorismo”.

In particolare “mediante la pubblicazione post e video su rete internet”. Avevano dei profili Facebook dedicati. Sempre in base alla ricostruzione della procura “inneggiavano e fomentavano sentimenti di odio religioso nei confronti di cristiani, ebrei e musulmani ritenuti di diverso orientamento religioso”. L’obiettivo era spingere alla guerra santa, al martirio. Rigettando lo stile di vita occidentale. Gli indagati “esaltavano la Jihad” e anche “attraverso atti violenti” esortavano “all’applicazione della legge islamica e della religione islamica radicali. ritenendole l’unico stile di vita possibile”.

Negli atti sono riconosciute le aggravanti per l’utilizzo di mezzi informatici con finalità terroristiche. Due dei soggetti inclusi nel fascicolo hanno ruoli marginali, hanno ospitato uno degli indagati senza titolo di residenza nella zona di Bastia Umbra. C’è stata anche un’espulsione. Oltre all’ipotesi di reato principale sono citati alcuni delitti specifici del decreto legge 625 del 1979. C’è anche una presunta minaccia. Il procuratore titolare del fascicolo è il pubblico ministero Manuela Comodi. I sei sono difesi dagli avvocati Francesca Pieri, Gianni Dionigi, Stefano Bigi e Suzana Korriku. Ora gli indagati potranno presentare memorie e chiedere di essere interrogati.

