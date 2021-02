Spoleto, nasce la farmacia oncologica: medici specializzati ma anche una estetista

26 febbraio 2021 a

A Spoleto nasce la farmacia oncologica. E per far conoscere questo importante servizio, la Farmacia Scoccianti, insieme a Orietta Reale, estetista Apeo che già opera in tal senso all’interno dell’ospedale San Matteo degli Infermi per effettuare trattamenti di bellezza e di benessere su persone che stanno affrontando le terapie oncologiche, ha organizzano una giornata gratuita per informare la popolazione di questa possibilità in più per tutti quei pazienti oncologici che sono costretti a dover combattere i diversi effetti collaterali causati dalle terapie.

La data che è stata scelta è quella dell’8 marzo. “Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad accompagnare il paziente oncologico nell’affrontare le varie fasi della terapia, sia nella fase acuta che nel mantenimento a distanza – come spiega Valeria Latini, medico farmacista che è specializzata proprio in questi particolari settori - nonché nella gestione stessa degli effetti collaterali. Che possono essere legati a una importante perdita o aumento di peso, oppure a tossicità che si possono verificare a livello dell’epidermide”. Ma non solo. Tra le esigenze particolari a livello alimentare che il paziente oncologico può avere nel corso delle cure, c’è quella che riguarda gli integratori e non solo.

“Alcuni dei quali possono interagire con il farmaco riducendone anche l’efficacia – spiega ancora la dottoressa Latini – inoltre, spesso, c’è bisogno anche di un supporto per problematiche venose o di ritenzione idrica. Ecco, il nostro compito è quello di consigliare l’integratore o il percorso adatto a ogni situazione – conclude - sempre in accordo con il medico di base o l’oncologico, naturalmente”, a collaborare con il servizio ideato dalla Farmacia Scoccianti. Per maggiori informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere via whatsapp al numero 377 5230446 oppure al telefono 0743 223242.

