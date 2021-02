Covid, Umbria in zona arancione. Da lunedì niente più aree rosse

26 febbraio 2021 a

Da lunedì 1 marzo niente più zone rosse in Umbria. Entrerà in vigore in Umbria la nuova ordinanza che, alla luce dell’andamento del situazione epidemiologica, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico e sentito il Ministro della Salute Roberto Speranza, prevede alcune misure sia di carattere regionali sia specifiche per la Provincia di Perugia, senza l’individuazione, però, di aree rosse. Lo precisa la presidente della Regione Donatella Tesei. "È un’ordinanza che durerà sino al prossimo venerdì – ha sottolineato Tesei – in attesa del nuovo Dpcm. Continuando nei giusti comportamenti spero che già dalla settimana successiva si possano avere i presupposti per continuare a diminuire le misure restrittive, soprattutto per ciò che concerne la scuola".

Nello specifico, solo per la provincia di Perugia tornano in presenza i servizi educativi della scuola dell’infanzia 0-36 mesi, statali e paritarie, mentre sono sospesi i servizi educativi della scuola dell’infanzia (3-6 anni). Rimane in vigore la didattica a distanza per gli studenti delle scuole primarie e secondario di primo e secondo grado. Sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi IeFP (salvo la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali). Rimane la modalità telematica a distanza per tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da Arpal Umbria. Solo per la provincia di Terni le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 50% della popolazione studentesca. Dai servizi per l’infanzia alla terza media rimane la didattica in presenza.

Intanto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha firmato la proroga dell'ordinanza che sospende tutte le attività in presenza - nessuna esclusa, compreso l'uso di laboratori - per tutti gli alunni all'interno delle scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado nonché all'interno degli asili comunali e privati. L'ordinanza resterà in vigore dal 1 al 14 marzo.

