Perugia, controlli Covid: finge di stare male per evitare la multa, denunciato

Nell'ambito dei controlli per il rispetto delle restrizioni per cercare di limitare la diffusione del Covid 19, i carabinieri di Perugia hanno denunciato per false attestazioni un cittadino nigeriano di 37 anni, domiciliato a Perugia, disoccupato e già noto alle forze di polizia. I militari hanno proceduto al controllo di un veicolo che era in sosta davanti all’ingresso di un supermercato nella zona della stazione: all'interno della vettura c’era il nigeriano, che ha prodotto un’autocertificazione, ai sensi del Dpcm del 14 gennaio 2021, con cui dichiarava di trovarsi fuori dalla propria abitazione in quanto doveva recarsi al pronto soccorso di Perugia a causa di forti dolori addominali riconducibili ad una probabile appendicite. Ma è stato appurato che l’uomo non ha mai raggiunto l’ospedale.

Per il nigeriano, quindi, è immediatamente scattata la denuncia in stato di libertà. Sempre i carabinieri nel corso di un servizio anti spaccio di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà, per inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Perugia, un italiano di 22 anni originario della Campania, residente a Magione, disoccupato e già noto alle forze di polizia. Nella circostanza, i militari hanno provveduto al controllo del ragazzo in viale Manuali: da successivi accertamenti il soggetto è risultato gravato da foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Perugia, per la durata di 3 anni, emesso dalla questura di Perugia il 28 agosto 2020.

Il 22enne è stato sanzionato per aver violato le misure imposte dal Dpcm trovandosi senza un valido motivo fuori dal proprio Comune di residenza.

