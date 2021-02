Covid in Umbria, sette morti e 331 nuovi positivi. 78 i posti occupati in terapia intensiva: il bollettino di venerdì 26 febbraio

26 febbraio 2021 a

Sette morti e 331 nuovi casi a fronte di 3.715 tamponi molecolari effettuati per un tasso di positività del'8.9%. sui soli molecolari. Sono 519 i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, sei in meno rispetto al giorno precedente ma salgono a 78 i posti occupati nelle terapie intensive (erano 77): sono i numeri del bollettino di Regione e Protezione civile di venerdì 26 febbraio. In Umbria gli attualmente positivi sono 8.328 mentre, nelle ultime 24 ore, sono stati 318 i guariti.. I decessi hanno riguardato cittadini residenti a Perugia, Città di Castello, Bastia, Todi, Foligno, Vallo di Nera e Città della Pieve. Dall'inizio dell'emergenza le vittime sono 1.030.

Secondo gli esperti del Nucleo epidemiologico della Regione negli ultimi giorni si sta registrando un leggero calo del contagio a dimostrazione che "le zone rosse hanno funzionato". Nel corso della conferenza stampa di giovedì, l'assessore alla Sanità, Luca Coletto, ha evidenziato che i cluster negli ospedali stanno sparendo, a partire dal Santa Maria della Misericordia di Perugia. L'Rt (l'indice di contagio) in Umbria è sceso sotto l'1 e anche le fasce di età prima colpite di più, a parte i 29-34 anni, registrano un calo dei nuovi casi. Non è escluso che proprio in queste ore si decida per l'Umbria una nuova zona di colore: arancione rafforzato.

Intanto sta andando avanti la campagna di vaccinazione con prenotazioni aperte a ultraottantenni e personale della scuola. In merito alla vaccinazione dei cittadini nati nel 1941 e che potranno effettuare la prenotazione per la somministrazione del vaccino progressivamente al compimento degli 80 anni, una nota della Regione precisa che in questa fase la campagna vaccinale è riservata a tutti i soggetti che hanno già compiuto 80 anni alla data della prenotazione, ma nel momento in cui a livello nazionale saranno aperte le prenotazioni per altre fasce di età, quindi dai 79 in giù, i soggetti che non hanno ancora compito 80 anni, saranno in automatico inseriti nella nuova fascia per accelerare i tempi della prenotazione.

