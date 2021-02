Covid, l'Umbria propone la zona "arancione rafforzata". Negozi, scuole e mercati: ecco cosa cambierebbe

Alessandro Antonini 26 febbraio 2021 a

Riapertura delle scuole dell’infanzia, dei negozi. Ma con nuovi protocolli di sicurezza e specifiche restrizioni. E’ l’ipotesi di una nuova zona arancione rafforzata che l’Umbria ha prospettato al ministero della Salute. Il direttore regionale Sanità, Claudio Dario, ha incontrato Gianni Rezza, responsabile del dipartimento di prevenzione del dicastero. Per varare le nuove misure, attese per oggi, si attende l’ok del Cts e della cabina di regìa nazionale. Riaprire non vuol dire allentare le maglie. Anzi, sono previsti provvedimenti come il dimezzamento della capienza nei punti vendita e le chiusure domenicali. Sì ai mercati rionali.

Resterebbero regole più stringenti, modello zona rossa, nei comuni con più alta incidenza di contagio. Rimane cioè il criterio delle restrizioni localizzate, chirurgiche. La governatrice Donatella Tesei ha incontrato i rappresentanti del mondo del commercio (Confcommercio). Dopo aver ribadito la richiesta di ristori anche retroattivi per le tre settimane passate in zona rossa, ha evidenziato che “le gravose scelte fatte attraverso le ordinanze regionali delle scorse settimane sono state dettate da esigenze sanitarie ed indicate esplicitamente dai comitati scientifici locali e nazionali, anche alla luce della presenza delle varianti del virus sul nostro territorio. Proprio con la nostra Sanità e con i comitati scientifici ci stiamo confrontando in queste ore per riuscire a disegnare uno scenario in cui con i giusti protocolli di sicurezza si possano svolgere più attività possibili, dentro ovviamente il perimetro permesso dal quadro nazionale”. Decisiva la curva del contagio, in calo.

In zona arancione tornerebbero anche gli spostamenti verso le abitazioni private abitate tra le 5 e le 22, all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone conviventi disabili o non autosufficienti. Per i Comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.

