Perugia, sabato 27 febbraio si inaugura il mercatino di Elce: prodotti a km zero

A Perugia da domani, sabato 27 febbraio, prenderà il via il Mercatino di Elce. In vendita prodotti a km zero offerti direttamente dai produttori. Il presidente dell'associazione Elce viva, Michele Chiuini, annuncia che, nonostante Covid e restrizioni, il mercatino verrà inaugurato la mattina nel piazzale della chiesa parrocchiale in viale Orazio Antinori.

Dalle ore 8,30 alle 13,30 nei banconi verranno esposti prodotti agro alimentari naturali come uova, marmellate, miele, verdure, pane, formaggi e trote affumicate. “Questa iniziativa – spiega il presidente di Elce Viva - è stata possibile grazie alla generosa collaborazione della parrocchia. Un grazie anche all'associazione del Mercatezio e a Eutropia, così come ringraziamo del sostegno che abbiamo avuto da parte del Comune di Perugia. E' evidente – conclude Michele Chiuni – che il Mercatino dell'Elce verrà organizzato adottando tutte le misure di sicurezza necessarie e previste dall'emergenza sanitaria”.

Sabato 27 per il giorno inaugurale saranno presenti l’assessore alla cultura del Comune, Leonardo Varasano, e il parroco Don Riccardo. Definito anche il calendario 2021 del Mercatino: si terrà ogni ultimo sabato del mese sino al 27 novembre. Un'iniziativa che, dunque, nasce per ridare vita al quartiere, promuovere gli acquisti di prodotti del territorio e presso esercenti di prossimità, in ossequio anche alle norme anti Covid che prescrivono di recarsi non troppo lontano dalla propria abitazione, nonché una sola persona per nucleo familiare. L'organizzazione all'aperto, inoltre, è anche propedeutica ad evitare la diffusione del virus che - come ormai noto - trova un habitat più confortevole per il suo propagarsi all'interno di spazi chiusi.

