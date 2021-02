Terni, il saluto del questore Massucci: "I giovani devono riappropriarsi della città"

25 febbraio 2021 a

Nonostante sia arrivato in città nel dicembre 2019, dovendo quindi affrontare di petto la pandemia, il pensiero del questore Roberto Massucci nel lasciare Terni è rivolto ai giovani. “Il mio auspicio è di vedere tutte le parti sociali maggiormente impegnate nel creare nei giovani il desiderio di riappropriarsi della propria città, della voglia di pensare il proprio futuro a Terni”, ha detto incontrando la stampa, giovedì 25 febbraio 2021.

Del questore, che da lunedì 1° marzo 2021 sarà in servizio a Livorno e con il suo posto che verrà preso da Bruno Failla, resteranno nella memoria gli appelli a fare di più per il futuro dei ragazzi, in particolare per contrastare lo spaccio di stupefacenti. Appelli lanciati tramite i media spesso insieme al procuratore capo, Alberto Liguori. “Devo ammettere – ha spiegato il questore nella conferenza organizzata per salutare la città – che a Terni il problema dello spaccio tra i giovani è serio. A mio avviso esiste una rottura del rapporto tra i ragazzi e la città. Bisognerebbe rivedere questo rapporto, Terni forse dovrebbe dare più risposte alle nuove esigenze dei giovani. E’ un discorso che va portato avanti sia a lungo termine, sia nel breve periodo, in modo da ottenere risultati sotto entrambi questi aspetti temporali”.

Nei giorni scorsi lo stesso questore ha pubblicato i dati relativi ai provvedimenti emessi contro lo spaccio: negli ultimi tre anni sono 500 gli spacciatori coinvolti in provvedimenti delle diverse forze dell’ordine. “Purtroppo l’arresto dello spacciatore non risolve la questione e ribadisco che ogni parte debba fare il suo compito. Ognuno di noi, quindi anche le forze di polizia, devono chiedersi cosa posso fare ancora che non sono riuscito a fare? Soltanto così si riuscirà a lavorare nella stessa direzione. Oggi il mondo è cambiato molto rispetto ad anni fa: è cambiata la composizione della famiglia, è cambiato il mondo del lavoro, molti altri aspetti. Su alcuni di essi non possiamo lavorarci, su altri sì però”.

