Perugia, il racconto di una 62enne: "Sono malata, ma in un anno mi hanno rinviato la visita tre volte"

Francesca Marruco 25 febbraio 2021

“In un anno mi hanno rinviato la visita neurologica tre volte”. La signora Giuliana quasi non trattiene le lacrime quando al telefono racconta che “almeno le prime due volte mi hanno telefonato per dirmi che non si poteva fare. Stavolta invece sono andata fino all’ambulatorio, tra l’altro pagando una persona per accompagnarmi perché non sono autosufficiente purtroppo, e quando credevo fosse arrivato il mio turno il dottore ha letto la mia impegnativa e ha detto che il mio nominativo non era nell’elenco”.

La signora racconta di aver avuto un crollo psicologico, “sa non sono molto anziana, ho 63 anni, ma ho moltissime patologie purtroppo e quando vado da un dottore è perché ne ho bisogno. Sto perdendo completamente la vista a un occhio, ho una malattia autoimmune, problemi al midollo spinale, sono in cura in ematologia, ho l’osteoporosi e ho avuto dei grossi problemi all’intestino. E da tempo c’è questo tremore. Mi serve un neurologo. Ma dopo un anno ancora niente. Anche la visita dall’otorino veramente me l’hanno cancellata e devo rifarla. Ogni tanto mi chiamano e mi dicono se mi serve davvero. Poi io ho la pensione minima, pago 390 euro di affitto e buttarne 20 per farmi portare a una visita che non mi fanno non è uno scherzo. Lo scriva sul giornale, questo non è giusto. Non c’è solo il Covid”.

Dall’8 al 28 febbraio 2021 sono state sospese 9.952 prestazioni sanitarie. Il dato, fornito da Umbria Salute - che gestisce il Cup dell’Umbria - si va a sommare alle altre prestazioni sanitarie rimaste ancora da recuperare dopo il lungo lockdown dello scorso anno. Si tratta di altre 10.824 prestazioni. Il 4,4% del totale di quelle che nel periodo che va dall’8 marzo al 21 giugno 2020 erano state sospese. Ovvero 225.854. Una enormità, che ha richiesto mesi di interventi con sessioni anche festive o serali per recuperare quanto rinviato. Al momento dunque in Umbria ci sono 20.236 prestazioni che sono state prenotate dai cittadini ma non effettuate.

