Umbria, pale eoliche tra Perugia e Gubbio. No della soprintendenza

25 febbraio 2021 a

a

a

Sulle colline attorno alla piana di Perugia sorgerà un impianto eolico. Dal campanile di Porta Pesa o dal Belvedere di Porta Sole sarà possibile vedere la struttura alta 100 metri. L’impianto, approvato a maggioranza dalla conferenza dei servizi, ha ricevuto parere negativo della Soprintendenza per i Beni culturali dell’Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Gubbio dove sarà installata la pala eolica.

Che tempo che fa, Bill Gates ospite di Fabio Fazio: "Immagineremo il nostro futuro"

La determina regionale del 18 febbraio ha detto sì alla “modifica sostanziale” dell’autorizzazione unica a una società con sede a Perugia “per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, della potenza elettrica installata di 999 kWe, localizzato nel comune di Gubbio in località Castiglione Aldobrando” (il precedente impianto autorizzato nel 2015 era di potenza 200 kw) . La determina precisa inoltre che è possibile proporre opposizione al progetto al Presidente del Consiglio dei Ministri entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

Biocarburanti: dalla prima alla seconda generazione, cosa sono e cosa cambia per l'ambiente

Parere contrario che è arrivato in sede di Conferenza dei servizi, dal Comune di Gubbio (ieri il sindaco Filippo Stirati ha definito il progetto “troppo impattante per il paesaggio cittadino”) e dalla Provincia di Perugia. Ancora più netta la posizione della Soprintendenza: “Nel raggio di 5 chilometri si trovano beni immobili di valore storico, artistico e architettonico” si legge sul parere negativo all’installazione. Tra tutti Castel Aldobrando, situato lungo il corridoio bizantino. L’ente ministeriale ricorda che l’area è circondata da aree boscate e a un chilometro da un’area Sic. E ancora: il rotore sarà visibile fin dalle Marche e dalla Toscana. L’altezza dell’impianto, inoltre si legge, “incrementa notevolmente l’interferenza visiva. La sostituzione dell’aerostazione risulta per altro infondata e non dimostrata”.

Anche Italia Nostra boccia il progetto su tutta la linea: “Pale e pannelli fotovoltaici offrono economicità solo grazie ad abbondanti finanziamenti pubblici che fanno lievitare le bollette dei cittadini. Si tratta di un’offesa al paesaggio”.

Monte Vettore, via ai lavori del nuovo rifugio Zilioli. Il progetto e le foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.