Umbria, muore medico di base prossimo alla pensione stroncato dal Covid

Valnerina in lutto. Si è infatti spento, a causa del Covid, il medico Fausto Fiorini che afveva 69 anni. Praticamente stava andando in pensione quando il Covid l'ha ucciso. Molto amato da tutti coloro che lo conoscevano e sempre a disposizione dei suoi pazienti, dopo aver contratto il virus era stato ricoverato all’ospedale di Spoleto dove è deceduto. Tanti i messaggi di cordoglio, tra cui quello del Comune di Vallo di Nera: “Una notizia tremenda. Una perdita gravissima. Il nostro dottore ci ha lasciato. Stretti nel dolore siamo vicini alla famiglia e a tutti i cittadini che partecipano affranti, grati immensamente per quello che ha dato per tanti anni. Arrivato da Perugia, giovanissimo nel 1983, è stato un professionista che ha interpretato con carità il suo lavoro e la sua missione, prodigandosi nella cura del prossimo, ponendola come priorità assoluta della sua vita. Non solo con le terapie ma con la vera cura. Lo ha fatto fino alla fine dei suoi giorni e della sua attività che il virus ha interrotto prima del tempo. L'amministrazione si unisce al dolore di Stella, Luca, Andrea, Matteo, suor Adriana, dei colleghi medici e degli abitanti della Valnerina”, scrive il sindaco Agnese Benedetti.

Commosso fino alle lacrime il sindaco di Scheggino, Fabio Dottori: "Era il mio medico da quando avevo 15 anni. Per la nostra comunità è stata la notizia più brutta degli ultimi anni. Figura di riferimento per intere generazioni".

Grande tristezza anche a Scheggino e a Sant’Anatolia di Narco dove le campane a partire da mezzogiorno di mercoledì 24 febbraio, così come a Vallo di Nera, hanno suonato per tre minuti. Oltre ad aver fatto della sua professione la sua missione di vita, Fiorini si è sempre impegnato molto nel sociale ricoprendo diversi ruoli all’interno del Rotary di Norcia e portando avanti numerosi progetti benefici. In lacrime gli abitanti di Piedipaterno, il paese in cui risiedeva.

