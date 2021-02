Terni ancora più vicina all'Italia del nord. A giugno la nuova fermata del Frecciarossa

Antonio Mosca 24 febbraio 2021 a

a

a

Terni più vicina al nord Italia, ma anche a Roma con cui c'è già un legame storico. Il via libera alla fermata del Frecciarossa a Orte avrà effetti a catena su Terni e l'Umbria del sud. E' da più di un anno che la Regione, con in testa la presidente Tesei, sta lavorando su questo fronte. Che si integra con il raddoppio della Roma-Ancona, la connessione intermodale con l'aeroporto e, in un prossimo futuro, la nuova Fcu. Senza contare la fermata del Frecciarossa di Terontola e il raddoppio dell'alta velocità a Perugia. Il sindaco di Terni, Leonardo Latini, parla di “un tassello importante di un progetto più ampio. La sorte di ogni città - osserva - è legata indissolibilmente alle infrastrutture e ai trasporti. E Terni, grazie alla Regione, sta rompendo un isolamento che durava da troppi anni”.

“E' una grande vittoria per tutta l'Umbria. Una regione non più a due velocità, ma in grado di correre sempre più unita e veloce”. La presidente della Regione, Donatella Tesei, non nasconde la soddisfazione per l'obiettivo raggiunto con la fermata del Frecciarossa a Orte. “Ci stavo lavorando da gennaio 2020 quando - ricorda - ebbi un primo incontro con i vertici delle Ferrovie. E proprio in quel tavolo di confronto furono poste le premesse anche per la fermata di Terontola, il raddoppio del Frecciarossa a Perugia e il potenziamento della rete Avr Roma-Ancona.

Obiettivi che - osserva - stiamo raggiungendo anche attraverso il Recovery plan nonostante le difficoltà che si sono frapposte sul nostro cammino a causa dell'emergenza Covid”. Soddisfazione anche da parte dell’onorevole Raffaele Nevi (Forza Italia) che ha seguito la questione sin dall’inizio quando - afferma - “tutti ci trattavamo come visionari”. La nuova linea dell’Alta velocità, che sarà presentata a marzo durante una conferenza stampa indetta da Ferrovie dello Stato, diventerà operativa nel corso del mese di giugno.

